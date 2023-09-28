"Загроза — не зерно": Кулеба розповів, чого боїться у відносинах із Польщею

Міністр прокоментував негативні настрої поляків щодо українців

Неправдивий наратив про нібито невдячність українців народу та уряду Польщі можуть негативно вплинути на відносини двох країн. Понад те, наслідки відчує і вся Європа.

На цьому наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Таку думку він висловив в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

"Я вважаю стратегічно загрозливим не нинішню проблему із зерном — її буде вирішено, а те, що активно розкручується наратив про нібито невдячність українців. Це відверта неправда. Україна дуже щиро і глибоко вдячна польському народу та польському уряду, який підставив з початку російської агресії плече і відкрив обійми. Ми про це говорили 100 разів і ще 100 разів скажемо", — наголосив міністр.

Кулеба додав, що його більше турбує боротьба саме з цим нав’язаним і хибним наративом, ніж питання зерна. Бо саме це може вплинути на загальну безпеку.

Нагадаємо, що президент Польщі, обстоюючи рішення Варшави продовжити ембарго на імпорт українського зерна, порівняв Україну з утоплеником, який затягує на дно свого рятівника.

У свою чергу Володимир Зеленський недвозначно натякнув із трибуни Генасамблеї, що "деякі в Європі підривають солідарність і влаштовують політичний театр, перетворюючи зерно на трилер" і тим самим "допомагають підготувати сцену для московського актора".

Таких слів українського президента у Варшаві не зрозуміли. Директор Бюро міжнародної політики Канцелярії президента Польщі Марчін Пшидач заявив, що Україна "відштовхує руки, які їй допомагають". У МЗС викликали посла України в Польщі, щоб передати йому "рішучий протест" щодо цих висловлювань.

Градус напруження підвищили і слова прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, який у середу, 20 вересня, заявив, що наразі Варшава не передає зброю Києву.