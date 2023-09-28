"Угроза - не зерно": Кулеба рассказал, чего боится в отношениях с Польшей

Министр прокомментировал негативные настроения поляков по отношению к украинцам

Неправдивый нарратив о якобы неблагодарности украинцев народу и правительству Польши могут негативно повлиять на отношения двух стран. Более того, последствия почувствует и вся Европа.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Такое мнение он высказал в интервью "Интерфакс -Украина".

"Я считаю стратегически угрожающим не нынешнюю проблему с зерном — она будет решена, а то, что активно раскручивается нарратив о якобы неблагодарности украинцев. Это откровенная неправда. Украина очень искренне и глубоко благодарна польскому народу и польскому правительству, который подставил с начала российской агрессии плечо и открыл объятия. Мы об этом говорили 100 раз и еще 100 раз скажем", — акцентировал министр.

Кулеба добавил, его больше беспокоит борьба именно с этим навязанным и ложным нарративом, чем вопрос зерна. Потому что это может повлиять на общую безопасность.

Напомним, что Президент Польши, отстаивая решение Варшавы продлить эмбарго на импорт украинского зерна, сравнил Украину с утопленником, который затягивает ко дну своего спасителя.

В свою очередь Владимир Зеленский недвусмысленно намекнул с трибуны Генассамблеи, что "некоторые в Европе подрывают солидарность и устраивают политический театр, превращая зерно в триллер" и тем самым "помогают подготовить сцену для московского актера".

Такие слова украинского президента в Варшаве не поняли. Директор Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Украина "отталкивает руки, которые ей помогают". В МИД вызвали посла Украины в Польше, чтобы передать ему "решительный протест" по поводу этих высказываний.

Градус напряжения повысили и слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который в среду, 20 сентября, заявил, что в настоящее время Варшава не передает оружие Киеву.