Теперь официально: Польша сказала, чья ракета упала на ее территории

Прокурор рассказал, помогала ли украинская сторона в расследовании

В Польше эксперты завершили исследование обломков ракеты, которая упала на территории страны в ноябре 2022 года. Согласно выводам, это была украинская ракета.

Об этом заявил генеральный прокурор республики и министр юстиции Збиггнев Зебро, передает PAP. Он напомнил, что в результате падения ракеты в Пшеводуве погибли два человека.

"Расследование, проведенное польскими прокурорами, привело к выводу, что эта ракета была украинской ракетой — еще советского или российского производства. Что касается места запуска и принадлежности к конкретной военной группировке, то это была украинская ракета", — заявил он.

Генпрокурор также пожаловался, что украинская сторона "много месяцев" уже не участвовала в этом расследовании и не оказывала помощи полякам.

Напомним, что во время очередного российского обстрела в ночь на 16 ноября 2022 на территории Польши в населенном пункте Пшеводув, что неподалеку от границы, упала ракета. В результате этого погибли два человека. Польские власти тогда сообщали, что украинская ракета ПВО, скорее всего, упала в районе сушки зерна. Однако было это не специально, а "в результате несчастного случая".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в озере в Молдове выловили обломки ракеты. Пока что не ясно, принадлежит она россии или Украине, эксперты сейчас выясняют это.