В стране-соседке Украины снова нашли обломки русской ракеты (фото)

Населенный пункт, где обнаружили обломки, находится в менее, чем 40 км от границы с Украиной

В озере Хабовец возле села Фырлэдены в Молдове обнаружили обломки ракеты. Местные власти подтвердили эту информацию, и сейчас специалисты работают над установлением типа и происхождения этой находки.

Информацию об этом сообщили в четверг, 28 сентября, в Министерстве внутренних дел Молдовы. По словам ведомства, для защиты местного населения от опасности на месте происшествия введены специальные меры.

"Министерство внутренних дел приняло специальные меры по охране озера Хабовец в Анений-Нойском районе после обнаружения остатков ракеты, обнаруженных день назад, с подозрениями, что взрывной компонент разбившейся ракеты мог находиться на дне озера", — говорится в сообщении.

Специалисты анализируют оптимальное решение для удаления взрывчатого вещества. Специалисты-гидротехники сливают воду из озера, чтобы облегчить вмешательство пиротехников.

В ведомстве также уточнили, что для населения нет никакой опасности, поскольку район изолирован. Ближайшие жилые дома находятся в 1 километре от опасной зоны.