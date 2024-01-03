Постачання зросли майже в 10 разів: Китай продає Росії важливе для "оборонки" обладнання

Постачання здійснюють компанії, пов’язані з китайською армією

Попри те, що війна Росії проти України продовжується, Китай, який нібито займає нейтральну позицію, продовжує нарощувати постачання критично важливого обладнання для країни-агресора.

Як пише Financial Times, це зокрема стосується верстатів для точної фрезерної обробки металу, постачання яких намагаються заблокувати країни, які підтримують Україну.

Зазначається, що лише у липні 2023 року постачання цієї техніки зросло до 68 мільйонів доларів проти 6,5 мільйона станом на лютий 2022. До цього Росія постачала верстати з числовим програмним управлінням (ЧПУ) з Європейського союзу, проте тепер цей товар вважається санкційним.

Водночас Росія також намагається отримати верстати з ЧПУ не лише з материкового Китаю, а й з Тайваню, а також із Південної Кореї. Верстати з ЧПУ дозволяють швидко виробляти складні деталі з металу та інших матеріалів з високою та стабільною точністю, що буде дуже корисним для військової промисловості та не тільки

Хоча Пекін наполягає на тому, що не постачає летальну зброю до Москви і заперечує підтримку російських військових дій, але також утримується запровадження санкцій. При цьому китайські постачання товарів, включаючи нафту, обладнання, споживчі товари та автомобілі, допомагають підтримати російську економіку на плаву.

У цьому аналіз експортної документації показує, що компанії-постачальники пов’язані з армією Китаю (НОАК).

"Багато китайських компаній очікують, що рано чи пізно всі компанії, пов’язані з Народно-визвольною армією, потраплять під санкції. Тому вони вважають, що або можна спробувати залишитися на ринку, уникаючи поглиблення військових зв’язків, і все одно потрапити під санкції, або можна просто піти безперервно", — прокоментував це директор Російсько-євразійського центру Карнегі в Берліні Олександр Габуєв.

Нагадаємо, колишній посол України в США Валерій Чалий раніше говорив, що Китаю не вигідно, щоб війна в Україні завершувалася, оскільки її продовження послаблює США. І це є ключовим пріоритетом Пекіна.