У Конгресі США зарухалися після ударів РФ по Україні: подробиці від журналіста

На початку грудня Сенат заблокував початок дебатів щодо законопроєкту Байдена

Після масованих ударів Росії по Україні група американських сенаторів повернулася з канікул раніше для обговорення угоди про безпеку кордону. Мета полягає в тому, щоб розблокувати допомогу для України та Ізраїлю.

"Схоже, що в Конгресі США теж зарухались. Вчора група американських сенаторів завчасно повернулася з канікул для обговорення угоди про безпеку кордону — щоб розблокувати допомогу для України та Ізраїлю", — повідомив у X (колишній Twitter) журналіст "Голосу Америки" Остап Ярич.

Нагадаємо, що останніми місяцями 2023 року в Конгресі США розгорнулося політичне протистояння між республіканцями та демократами навколо пакету фінансової допомоги, що включає виділення коштів на оборонні потреби України. Наприкінці жовтня президент Джо Байден запропонував Конгресу ухвалити пакет у розмірі 106 млрд доларів на допомогу Ізраїлю, Україні та Тайваню. З цієї суми на закупівлю зброї для України планувалося понад 61 мільярд доларів.

Однак на початку грудня Сенат заблокував старт дебатів щодо законопроєкту Байдена. Республіканці наполягали внести до документа жорсткий комплекс заходів щодо захисту південного кордону США з Мексикою. Сенатори пішли на канікули, так і не затвердивши пакет допомоги.

При цьому конгресмен-демократ Майк Квіглі прогнозував, що Конгрес США зможе схвалити пакет допомоги України у середині січня. Він додав, що якщо пакет все ж таки не приймуть, є і запасний план.

Як повідомляв "Телеграф", Джозеф Байден назвав підтримку України у війні проти російських терористів одним із головних досягнень його адміністрації у 2023 році. Лідер Сполучених Штатів поставив підтримку Києву в один ряд зі стримуванням інфляції в США та подолання змін клімату.