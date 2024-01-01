Саміт НАТО не принесе Україні позитивних результатів: в США назвали причину

Якщо Альянс прийме Україну, він стане краще

Наступний Саміт НАТО 2024 відбудеться у Вашингтоні. За попередніми прогнозами, навряд будуть якісь значні позитивні результати для України.

Наразі в Альянсі не спостерігається "достатнього рівня енергії" щодо питання українського членства. Про це в ефірі телемарафону заявив колишній командувач військами США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес.

"Щиро кажучи, я не налаштований оптимістично. Я не чую висловів чи розмов, які б вказували, що в 2024 році у Вашингтоні результат може бути успішнішим за саміт 2023 року у Вільнюсі. Я дивлюся на Орбана в Угорщині, Фіцо в Словаччині. Вони обидва зараз виконують кремлівську роботу у різні способи всередині Європейського Союзу", — пояснив він.

За його словами, Угорщина навіть блокувала вступ Швеції в НАТО. Тому він не відчуває достатнього рівня енергії щодо питання українського членства, але сподівається, що він неправий. Годжес вказав, що США має здобути ясність щодо цілей в Україні, бо наша перемога у їхніх інтересах.

"Слід продовжувати підтримку вступу України в НАТО. Альянс стане кращим в той день, коли прийме Україну", — додав генерал-лейтенант у відставці.

Раніше "Телеграф" писав про те, що вступ нашої країни в НАТО неможливий "по частинах". За його словами, таку ідею не оцінили в нашій країні. Влада вважає, це "не робоча конструкція". А розмови про вступ до НАТО частинами лише провокують Росію.