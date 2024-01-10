Арешт у президента, теорія змов та протести. У Польші гучний скандал із затриманням двох топчиновників

Колишніх високопосадовців арештували прямо у президентському палаці Анджея Дуди, їх вивела поліція в кайданках

У Польщі видалася неспокійна ніч: поліція ефектно заарештувала двох колишніх топчиновників прямо у президентському палаці перед прийомом в Анджея Дуди, після чого перед СІЗО у Варшаві зібрався мітинг, а у соцмережах почала ширитися теорія змов про "підлаштований" автобус, який заблокував дорогу кортежеві Дуди.

Затримані — колишній голова Центрального Антикорупційного Бюро, а згодом ексміністр внутрішніх справ Маріуш Камінський та його колишній заступник Мацей Вонсик. Вони є учасниками земельної справи. "Телеграф" розбирається у політичних пристрастях сусідів:

Хронологія подій

У понеділок суд видав ордери на арешт двох політиків партії PiS, нещодавно засуджених за зловживання у земельному скандалі, Маріуша Камінського та Мацея Вонсика. А вже у вівторок президент Польщі Анджей Дуда запросив Камінського та Вонсика на прийом у президентський палац на церемонію призначення нових радників об 11:00. Обоє лишалися там до вечора.

Як повідомляє Wyborcza, увечері президент вирушив до палацу Бельведер на зустріч із білоруською опозиціонеркою Світланою Тіхановською. Саме в цей час поліцейські без попередження увійшли до президентського палацу і вимагали у ексміністрів добровільно піти з ними у відділок, уточнює портал Onet. Колишні міністри відмовилися, заявивши, що вони гості президента, який незабаром повернеться до палацу. Поліцейські нібито відповіли, що президента не чекатимуть, і припустили, що в разі опору будуть змушені застосувати силу. Спочатку їх перевезли до відділку поліції на вулиці Гренадер, а потім до слідчого ізолятора в Грохуві. Тепер за рішенням суду вони сядуть до в’язниці, щоб розпочати відбувати два роки ув’язнення за зловживання владою.

Тут у гру вступають автобус та теорія змов. Адже керівниця канцелярії президента Гражина Ігначак-Бандич в ефірі TV Republika Presidential повідомила, що Дуда хотів негайно повернутися у палац, коли дізнався, що там відбувається. Однак виїзд з Бельведера був заблокований автобусом, який зламався. У соцмережах одразу запідозрили, що це не співпадіння, і автобус блокував дорогу президентові навмисне. Міністр канцелярії президента Польщі Войцех Коларський, який супроводжував Дуду, також був переконаний, що це було підлаштовано:

"Щойно президент дізнався телефоном від керівника канцелярії президента Гражини Ігначак-Бандич, що міністри Камінський і Вонсік були затримані, він вирішив негайно повернутися. Але ми довго не могли виїхати з Бельведеру, тому що виїзд перегородив міський автобус. Я переконаний, що це була свідома акція", – заявив він.

Мер Варшави Рафал Тшасковський висміяв цю теорію, а речниці столичної мерії довелося публічно прояснити деталі ситуації: стався збій пневматичної системи та заклинило гальма, ймовірно, через сильні морози.

Мітинг під СІЗО

Обидва арештовані вважають себе політв'язнями, такої ж думки дотримується опозиційна партія PiS. Маріуш Камінський навіть оголосив голодування.

Перед СІЗО одразу зібралися прихильники Камінського та Вонсика, які викрикували "політичні в’язні та "Геть комунізм". Там з'явилися кілька депутатів, серед яких: Яцек Оздоба, Пшемислав Чарнек і Ришард Терлецький, натовп вимагав впустити депутатів до заарештованих. Також на місці з'явився лідер PiS Ярослав Качинський, він подзвонив у домофон, аби його впустили всередину СІЗО, але йому не відчинили.

"У нас вперше після 1989 року є політв'язні. Це скандально. Їх засудили за те, що вони боролися зі злочинністю, включно зі злочинністю людей, які займали високі посади в соціальній ієрархії", – сказав журналістам Ярослав Качинський.

Згодом люди перед СІЗО повісили банери з написом "Солідарність з Камінським і Вонсиком", такий же банер з'явився на президентському палаці.

Окрім того, почався протест перед президентським палацом. А перед будинком Дональда Туска зібралися на невелику демонстрацію люди, залишивши написи на снігу "диктатура".

У середу вранці Анджей Дуда виступив зі зверненням, у якому сказав, що "глибоко шокований тим, що кристально чесних людей посадили у в’язницю".

Земельний скандал у Польщі у 2007 році

Чому ж арештували колишніх міністрів? Справа стосується подій 17-річної давнини щодо схеми зміни статусу сільськогосподарських ділянок землі, нібито корупційної. Тоді цю справу розслідувало Центральне антикорупційне бюро, яким керував Маріуш Камінський, а його заступником був той самий Мацей Вонсик. Їм висували звинувачення у перевищенні повноважень і вчиненні злочинів проти достовірності документів. Це провокації з використанням фальшивих документів, а також прослуховування телефонних розмов у готельних номерах без згоди генпрокурора та суду.

У березні 2015 року окружний суд у Варшаві засудив Камінського та Вонсика до трьох років позбавлення волі, ті подали апеляцію. Однак до розгляду апеляції президент Анджей Дуда їх помилував. Наприкінці минулого року судова тяганина поновилася: Верховний суд направив справу на новий розгляд, а 20 грудня було винесено вирок Камінському та Вонсику — вже 2 роки. 8 січня Окружний суд Варшави оголосив про підготовку виконавчих документів, у тому числі постанов про доставлення обох засуджених до пенітенціарних установ. До речі, зараз також у польських ЗМІ були припущення про те, що Дуда може знову помилувати Вонсика та Камінського.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Дональда Туска було обрано новим прем’єр-міністром країни Польщі 11 грудня. Для Києва це стало гарним знаком, оскільки ще до обрання Туск говорив, що на новій посаді негайно візьметься за виправлення проблем, що виникли між Україною та Польщею.