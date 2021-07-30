Китай прагне подвоїти свій ядерний арсенал: про що говорять дані розвідки?

Китай прагне стати наддержавою і робить все можливе для посилення своїх економічних і військових можливостей.

Стаття на сайті "Бі-Бі-Сі" розповідає про нарощування ядерних озброєнь Китаєм в умовах секретності. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з перекладом цього матеріалу.

Супутникові знімки з провінції Сіньцзян на заході країни дозволяють припустити, що тут ведеться будівництво майданчика для шахтних пускових установок для ядерних ракет. Про це повідомляє Федерація американських вчених (FAS).

Представники міністерства оборони США висловили стурбованість нарощуванням ядерних потужностей Китаю.

Це другий майданчик, що будується, з шахтними пусковими установками в західному Китаї, про який повідомляється за останні два місяці.

На майданчику можуть розміститися близько 110 шахт, які представляють собою підземні споруди, що використовуються для зберігання і запуску ракет.

Минулого місяця газета "Washington Post" повідомила про 120 шахтних пускових установок, виявлених в пустельній місцевості в Юмень, провінція Ганьсу.

Федерація американських вчених повідомила в своєму звіті в понеділок, що новий об'єкт в Хами, приблизно в 380 км на північний захід від Юменя, знаходиться на набагато більш ранній стадії будівництва.

У 2020 році Пентагон заявив, що Китай має близько 200 боєголовок і має намір подвоїти свої запаси цих озброєнь.

Аналітики кажуть, що у США є близько 3800 боєголовок.

Ці новини з'являються, коли США і Росія готуються до переговорів з контролю над озброєннями.

Переговори між заступником держсекретаря США Венді Шерман і заступником міністра закордонних справ Росії Сергієм Рябковим розглядаються як перший крок до відновлення переговорів про скорочення ядерних озброєнь, які зайшли в глухий кут.

Але Китай до сих пір не брав участі в переговорах з контролю над озброєннями.

Стратегічне командування США, підрозділ Міністерства оборони США, що відповідає за стратегічне стримування, висловило стурбованість з приводу інформації, що міститься в цьому звіті.

"Це другий раз за два місяці, коли громадськість отримала підтвердження того, про що ми весь час говорили - про зростаючу загрозу, з якою стикається світ, і про завісу таємності, яка його оточує", - йдеться в повідомленні.

Майданчик з шахтними пусковими установками в Сіньцзяні було виявлено за допомогою комерційних супутникових знімків, але пізніше компанія Planet, що займається створенням супутникових зображень, надала знімки з більш високою роздільною здатністю.

Раніше "Телеграф" писав про те, що розвідка США прослуховувала Меркель та інших топ-політиків в Європі.