Жертвами масштабних пожеж у Туреччині стали шість осіб, поліція затримала палія

На заході Туреччини не вщухають лісові пожежі, які розпочалися 27 липня. Вогонь вже знищив десятки гектарів лісу, а поліція провінції Мугла повідомила про арешт підозрюваного у підпалах.

Як пише в суботу, 31 липня, Hurriyet, особу ймовірного палія у поліції не розкривають, зазначаючи лише ініціали В. Б. і той факт, що він нібито приїхав з провінції Сакар’я. Повідомляється, що 29 липня у провінції Мугла зафіксували два осередки займань, які за кілька днів (станом на 31 липня) знищили понад 80 гектарів лісу.

Жертвами пожеж стали шість осіб. Ще понад 330 людей постраждали - частину з них госпіталізували.

За останніми даними, у Туреччині зафіксували 98 осередків займання, з яких взяли під контроль 88. Влада країни 31 липня оголосила уражені вогнем провінції зоною стихійного лиха.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розпорядився виділити майже шість мільйонів доларів (159 мільйонів гривень) на ліквідацію наслідків. Пожежі намагаються загасити понад чотири тисячі рятувальників, 45 гелікоптерів та 9 безпілотників.

Нагадаємо, що масштабні лісові пожежі охопили Туреччину 27 липня і тривають там до сьогодні, 1 серпня. За цей час вогонь кілька разів наближався до готелів з туристами, яких довелося евакуювати на пляж. В українському МЗС туристів просять утриматися від поїздок на турецькі курорти, які охопив вогонь. Однак, деякі з них сподіваються отримати знижку на відпочинок через пожежі.

Як повідомляв “Телеграф”, в мережі опублікували відео з вогнища пожеж у Туреччині.