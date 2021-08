Одна людина загинула і двоє пропали без вісті: наслідки потопу в Японії (фото)

В Японії через проливні дощі, внаслідок чого сталася повінь, загинула одна людина і ще двоє пропали безвісти.

Про це в суботу, 14 серпня, повідомляє "Reuters".

За даними ЗМІ, проливні дощі викликали зсув і залили як мінімум два будинки на заході Японії. Крім того, через величезну кількість опадів річки вийшли з берегів.

Torrential rain continues to trigger floods in wide areas of southwestern Japan, damaging homes and disrupting transportation. The flooding comes a day after a landslide killed one person and left two others missing. https://t.co/uI0uVWlXAZ — The Associated Press (@AP) August 14, 2021

На великій частині території західної Японії, особливо на південному острові Кюсю, випала рекордна кількість дощів. Там за три дні до полудня суботи в одному районі випало 956 мм (37,6 дюйма).

Nearly 1.5 million people in western Japan have been asked to evacuate, after "unprecedented" levels of rainfall triggered floods and landslides: https://t.co/iRsNltmYTa pic.twitter.com/GGiP4zAz7B — DW News (@dwnews) August 14, 2021

В Японії розширили свої попередження про ризики найвищого рівня небезпеки, щоб охопити якомога більшу кількість людей.

Японське метеорологічне агентство попередило про те, що в найближчі кілька днів очікується ще більше дощів.

Japan orders evacuation of over 1.2 million people after heavy rains cause floods https://t.co/X7KYxhxWds — Republic (@republic) August 14, 2021

"Люди повинні зробити кроки для своєї безпеки", - заявив на пресконференції метеоролог агентства.

Відомо, що річки вийшли з берегів в декількох містах, включаючи Куруме в Фукуоці. Річка Камо, що протікає через давню столицю Кіото, також піднялася високо, але поки що не перевищила рівень.

Як повідомляють в ЗМІ, зсуви впасли на кілька районів префектури Нагасакі. Через це в одному з них було знесено щонайменше два будинки і загинула 59-річна жінка. Крім того, пропали безвісти її чоловік і дочка. Японські військовослужбовці приєдналися до рятувальників, що розшукують їх.

Torrential rain pounding southwestern Japan triggered a mudslide that swallowed four people and was threatening to cause flooding and more landslides in the region. The mudslide in Nagasaki prefecture hit two houses with four residents total. https://t.co/82g9y798da — The Associated Press (@AP) August 13, 2021

Метеорологи попереджають, що дощі можуть продовжувати затоплювати Японію ще близько тижня.

