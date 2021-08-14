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Одна людина загинула і двоє пропали без вісті: наслідки потопу в Японії (фото)

Одна людина загинула і двоє пропали без вісті: наслідки потопу в Японії (фото)
Оновлено 13:09 Сьогодні Телеграф Иллюстративное фото

В Японії через проливні дощі, внаслідок чого сталася повінь, загинула одна людина і ще двоє пропали безвісти.

Про це в суботу, 14 серпня, повідомляє "Reuters".

За даними ЗМІ, проливні дощі викликали зсув і залили як мінімум два будинки на заході Японії. Крім того, через величезну кількість опадів річки вийшли з берегів.

На великій частині території західної Японії, особливо на південному острові Кюсю, випала рекордна кількість дощів. Там за три дні до полудня суботи в одному районі випало 956 мм (37,6 дюйма).

В Японії розширили свої попередження про ризики найвищого рівня небезпеки, щоб охопити якомога більшу кількість людей.

Японське метеорологічне агентство попередило про те, що в найближчі кілька днів очікується ще більше дощів.

"Люди повинні зробити кроки для своєї безпеки", - заявив на пресконференції метеоролог агентства.

Відомо, що річки вийшли з берегів в декількох містах, включаючи Куруме в Фукуоці. Річка Камо, що протікає через давню столицю Кіото, також піднялася високо, але поки що не перевищила рівень.

Як повідомляють в ЗМІ, зсуви впасли на кілька районів префектури Нагасакі. Через це в одному з них було знесено щонайменше два будинки і загинула 59-річна жінка. Крім того, пропали безвісти її чоловік і дочка. Японські військовослужбовці приєдналися до рятувальників, що розшукують їх.

Метеорологи попереджають, що дощі можуть продовжувати затоплювати Японію ще близько тижня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Китай накрила вбивча повінь: десятки людей загинули, тисячі - евакуйовані.

Нагадуємо, що на Туреччину після масштабних пожеж обрушилося нове лихо - там кілька регіонів країни затопило через сильну зливу. Внаслідок цього постраждали вулиці і будинки, також є загиблі.

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Іванка Гамчук
Автор: Іванка Гамчук
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Все по темі:

Потоп, Японія, Дощі, Негода, Повінь.
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