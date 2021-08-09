Скачать
Понеділок, 09.08.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Однокласник Скічка, екс-нардеп і політв'язень: хто буде боротися за мандат на довиборах в Раду на 197 окрузі
Однокласник Скічка, екс-нардеп і політв'язень: хто буде боротися за мандат на довиборах в Раду на 197 окрузі
"Я вилетіла з його квартири": журналістка розповіла, як актор Талашко домагався її після інтерв'ю
"Я вилетіла з його квартири": журналістка розповіла, як актор Талашко домагався її після інтерв'ю
У Польщі здивували сумною статистикою по українським мігрантам
У Польщі здивували сумною статистикою по українським мігрантам
Озвучені три основні теми, які Зеленський і Байден обговорять в Білому домі
Озвучені три основні теми, які Зеленський і Байден обговорять в Білому домі

Вісім людей загинули, є поранені - в Туреччині автобус зірвався з обриву (фото з місця ДТП)

Вісім людей загинули, є поранені - в Туреччині автобус зірвався з обриву (фото з місця ДТП)
Оновлено 10:30 Сьогодні Телеграф tr.sputniknews

Вісім людей загинули, ще дев'ять борються за життя в лікарні після ДТП в провінції Ізмір, Туреччина. Це вже друга масштабна ДТП в країні за останні кілька днів.

Про аварію в Twitter повідомив губернатор Ізміра Явуз Селім Кошер.

За його словами мікроавтобус врізався в огорожу траси та перекинувся через неї. Він повідомляє, що причиною трагедії стало те, що водій не впорався з керуванням.

Ізмір автобус

Ізмір ДТП

(Фото: Еnsonhaber)

Пасажирський мікроавтобус зірвався з обриву на крутому повороті в районі Хамзабаба. Автобус впав на дерева. На місці загинули шестеро людей.

Згідно з офіційними даними це був службовий автобус, а всі загиблі - громадяни Туреччини.

Раніше "Телеграф" писав, що після масштабних лісових пожеж які торкнулися енергосистеми Туреччини, в країні нарешті пройшов дощ. Люди молилися від радості.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Перегляди: 46

Все по темі:

ДТП, Измир, Туреччина, Загиблі.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Нечуваний прольот на Олімпіаді. Вище нас - купа зовсім не гігантів у світі спорту, а країн, де живуть за коштами
02 Помер український продюсер і журналіст Дмитро Харитонов
03 Україна використала всі природні ресурси на цей рік і почала "жити в борг"
04 Європа до 2035 року повністю позбавиться бензинових і дизельних авто: Чи допоможе це відновити екологію?
05 "Свої Олімпійські ігри": в Кирилівці місцеві жителі жартома визначали чемпіона з пірнання авто в калюжу (відео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
&quot;Масове цькування&quot;: як в РФ відреагували на &quot;срібло&quot; у груповій гімнастиці
"Масове цькування": як в РФ відреагували на "срібло" у груповій гімнастиці
Госпіталізованих на третину більше ніж тих, що заразилися - статистика Covid-19 в Україні за добу
Госпіталізованих на третину більше ніж тих, що заразилися - статистика Covid-19 в Україні за добу
В аквапарку Дніпра потонула дитина: подробиці (фото)
В аквапарку Дніпра потонула дитина: подробиці (фото)
Яке свято 9 серпня: народні прикмети і заборони
Яке свято 9 серпня: народні прикмети і заборони
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся