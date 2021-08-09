Вісім людей загинули, є поранені - в Туреччині автобус зірвався з обриву (фото з місця ДТП)

Вісім людей загинули, ще дев'ять борються за життя в лікарні після ДТП в провінції Ізмір, Туреччина. Це вже друга масштабна ДТП в країні за останні кілька днів.

Про аварію в Twitter повідомив губернатор Ізміра Явуз Селім Кошер.

За його словами мікроавтобус врізався в огорожу траси та перекинувся через неї. Він повідомляє, що причиною трагедії стало те, що водій не впорався з керуванням.

(Фото: Еnsonhaber)

Пасажирський мікроавтобус зірвався з обриву на крутому повороті в районі Хамзабаба. Автобус впав на дерева. На місці загинули шестеро людей.

Згідно з офіційними даними це був службовий автобус, а всі загиблі - громадяни Туреччини.

Раніше "Телеграф" писав, що після масштабних лісових пожеж які торкнулися енергосистеми Туреччини, в країні нарешті пройшов дощ. Люди молилися від радості.