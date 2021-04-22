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Ню-фотосесія українок в ОАЕ: з'явилися дані про долю організатора заходу

Ню-фотосесія українок в ОАЕ: з'явилися дані про долю організатора заходу
18:32 Сьогодні Телеграф

Стало відомо про те, що російський IT-підприємець Олексій Концов, якого затримали після скандальної голої фотосесії в Дубаї, вважаючи організатором зйомки, повертається в РФ. Про це пишуть росЗМІ з посиланням на друзів бізнесмена.

Рейс з Дубая з Концовим на борту повинен приземлитися сьогодні ввечері в Москві. У російському генконсульстві в ОАЕ кажуть, що звинувачення з підозрюваного в організації фотосесії вже зняли, в зв'язку з чим його і тепер депортують на батьківщину.

Як повідомлялося, 3 квітня в Дубаї було затримано 40 осіб за оголену фотосесію на балконі одного з хмарочосів Дубая.

Повідомляється, що серед заарештованих було 11 українок і вісім росіянок. Хоча в посольстві РФ в ОАЕ заявили, що в числі оголених моделей дівчат з Росії не було.

Також, в ЗМІ вже з'явилася інформація про перші імена затриманих українок.

6 квітня ЗМІ повідомили, що можливим організатором фотозйомки в стилі "ню" був киянин Віталій Гречин, а фотографом - росіянин Олександр Тен.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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ОАЭ, Дубай, Оголена фотосесія.
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