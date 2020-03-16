В Естонії вже 205 осіб захворіло на коронавірус

Світові новини:Департамент здоров'я Естонії повідомляє про ріст випадків інфікування, більшість з хворих - люди середнього віку.

Станом на понеділок, 16 березня, загальна кількість заражених коронавірусом в Естонії зросла до 205 осіб.

Про це повідомляє портал національного телерадіомовлення ERR з посиланням на Департамент здоров'я країни.

«Згідно з положенням на ранок 16 березня, в Естонії зафіксовано 205 підтверджених випадків зараження коронавірусом», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що з 31 січня в Естонії було проведено загалом 1 387 тестів на зараження коронавірусом.

У більшості пацієнтів з коронавірусом спостерігаються легкі симптоми. За даними департаменту, середня заражена людина в Естонії - людина середнього віку, серед заражених є як жінки, так і чоловіки. Серед інфікованих мало дітей і людей похилого віку.

З огляду на зростання поширення вірусу, Департамент здоров'я більше не вважає за доцільне тестування пацієнтів з легкими симптомами вірусного захворювання, зосередившись на групах ризику, працівниках охорони здоров'я та інших життєво важливих сфер.

Систему охорони здоров'я Естонії переведено на другий рівень готовності, що дозволяє медичним закладам переносити планове лікування пацієнтів і зосередитися на людях з тяжкими захворюваннями. Швидка допомога також зараз віддає пріоритет обслуговуванню людей з тяжкими симптомами.

Поділ іноземних держав на категорії зниженого і підвищеного зараження коронавірусом більше недоцільний, тому що вірус поширився в усі країни ЄС і є високий ризик зараження присутніх в будь-якому скупченні людей. У зв'язку з цим жителям Естонії рекомендується уникати будь-яких поїздок і перебування в місцях скупчення людей.

На даному етапі основний пріоритет в Естонії - не допустити поширення вірусу серед груп ризику (літніх і хронічно хворих людей). Велике значення має інформування населення про профілактику вірусних захворювань.

Департамент здоров'я підвищив оцінку ризику широкого поширення коронавірусу Covid-19 в Естонії з низької до середньої.

Раніше в неділю, 15 березня, повідомлялося, що загальна кількість заражених коронавірусом в Естонії - 135 осіб.

У зв'язку зі спалахом коронавірусу уряд Естонії вирішив оголосити надзвичайний стан, який, за попередніми даними, діятиме до 1 травня.

11 березня ВООЗ офіційно оголосила коронавірус Covid-19 глобальною пандемією.