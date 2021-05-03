Євросоюз може відкрити кордони для вакцинованих українців, але є одне "але"

Єврокомісія вперше з початку пандемії рекомендувала країнам Європейського Союзу дозволити в'їзд іноземним туристам, які пройшли вакцинацію від коронавірусної інфекції сертифікованими на території об'єднання препаратами.

Про це йдеться в поширеній в понеділок, 3 травня, заяві Єврокомісії.

"Сьогодні Комісія пропонує державам-членам послабити поточні обмеження на в'їзд в ЄС несуттєвого характеру, щоб врахувати прогрес в кампаніях вакцинації і розвиток епідеміологічної ситуації у всьому світі", - йдеться в заяві.

Зокрема, ЄК пропонує дозволити в'їзд в ЄС з несуттєвих причин не тільки для всіх осіб, що прибувають з країн з хорошою епідеміологічною ситуацією, "але і для всіх людей, які отримали останню рекомендовану дозу вакцини, дозволеної ЄС".

"Цю (умова - ред.) можна було б поширити на вакцини, які пройшли процес внесення в список ВООЗ для застосування в надзвичайних ситуаціях", - пропонує ЄК.

Комісія пропонує державам-членам зняти обмеження на несуттєві поїздки для всіх вакцинованих осіб, що прямують до ЄС.

"Держави-члени повинні дозволити в'їзд в ЄС тим людям, які отримали, принаймні, за 14 днів до прибуття, останню рекомендовану дозу вакцини, яка дістала дозвіл на застосування в ЄС", - йдеться в заяві.

Крім того, Комісія пропонує підвищити, відповідно до розвитку епідеміологічної ситуації в ЄС, поріг, пов'язаний з кількістю нових випадків COVID-19, який використовується для визначення списку країн, з яких повинні бути дозволені всі поїздки.

"Це повинно дозволити Раді розширити цей список", - йдеться в заяві.

При цьому порядок перетину кордонів члени Євросоюзу мають право визначати самостійно.

Разом з тим, з огляду на появу варіантів коронавірусу, що викликають пересторогу, в якості противаги таким послабленням Комісія пропонує новий механізм "аварійного гальмування", який повинен бути скоординований на рівні ЄС і який обмежить ризик потрапляння таких варіантів коронавірусу в ЄС.

"Це дозволить державам-членам діяти швидко і тимчасово обмежити до суворого мінімуму всі поїздки з яких ідеться на час, необхідний для прийняття відповідних санітарних заходів", - пояснюють в ЄК.

Як повідомлялося, інфекціоніст з Кривого Рогу зі стажем в 40 років Світлана Куніцина зазначила, що головним джерелом поширення коронавірусу є діти, на яких в більшості не поширюється масковий режим.