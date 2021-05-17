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Понеділок, 17.05.2021
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Боролася за життя два місяці: померла українка, яка постраждала у ДТП з автобусом в Польщі (фото)

Боролася за життя два місяці: померла українка, яка постраждала у ДТП з автобусом в Польщі (фото)
Оновлено 10:22 Сьогодні Телеграф РАР

Число жертв ДТП, що сталося з українським автобусом в Польщі 6 березня, збільшилося до семи: в лікарні Перемишля померла ще одна пасажирка - Анастасія Кочеткова з Хмельницького.

Про це в понеділок, 17 травня, повідомляє інтернет-видання "Сегодня".

"Більше двох місяців лікарі боролися за життя дівчини, вона навіть йшла на поправку. Причини смерті медики поки не називають", - йдеться в замітці.

Як повідомлялося, 6 березня в Польщі автобус, що виконував рейс Познань-Херсон, потрапив у ДТП. В автобусі перебувало 57 осіб, включаючи двох водіїв.

Під час аварії загинули п'ятеро людей, проте 24 березня в лікарні міста Жешув помер шостий за рахунком учасник аварії, який був пасажиром цього автобуса.

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Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко Редактор стрічки новин
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ДТП, Смерть, Польща, Українка, пасажирка.
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