В ЄС серйозний розкол через плани Німеччини і Франції знову зближатися з Росією: що про це пишуть в пресі

У Брюсселі пройшла зустріч лідерів країн-членів Європейського союзу. Крім безлічі питань, що стояли на порядку денному, обговорювали також можливі шляхи нормалізації відносин з Росією.

Стаття на сайті Euronews розповідає про розбіжності, що виникли між лідерами. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з перекладом цього матеріалу.

27 лідерів країн-членів Європейського союзу провели зустріч в Брюсселі. Відзначається, що вони мали деякі розбіжності в тому, як будувати відносини з Росією.

Уряди Франції та Німеччини висловили бажання відновити зустрічі на вищому рівні з Володимиром Путіним, але інші країни ЄС не згодні з цією стратегією і хочуть зайняти більш жорстку лінію щодо Москви.

Дві найбільші країни Європи розглядають діалог як шлях до нормалізації відносин з Росією.

"Недостатньо того, що американський президент поговорив з президентом Росії. Європейський Союз також має створити різні формати обговорення [з Москвою]", - заявила в четвер, 24 червня, Ангела Меркель.

"Конфлікти легше вирішити, як ми це бачили на прикладі президента США, коли люди розмовляють один з одним", - додала вона пізніше після прибуття в Брюссель.

Президент Франції Еммануель Макрон також заявив, що діалог необхідний для "стабільності європейського континенту", зазначивши, що вони не відмовляться від своїх "цінностей" або "інтересів" в цьому процесі.

Зміну підходу Франції і Німеччини було добре сприйнято Кремлем, і представник Путіна охарактеризував його як "позитивний".

У Брюсселі в середу під час підготовчих зустрічей дві держави-члена ЄС представили нову пропозицію щодо побудови відносин з Росією. Але країни Балтії, Польща, Швеція і Нідерланди категорично проти відновлення діалогу з російським лідером і вважають, що Париж і Берлін помиляються в своєму прагненні.

Група країн-учасниць заявляє, що Москва активізує агресивні дії проти країн ЄС і що зараз не час для діалогу.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив в четвер, що зустріч президентів просто країн-учасниць ЄС і Путіна ніяк не "вразить" його, але додав, що сам він, як член Ради Європи, не братиме участі ні в яких зустрічах з давнім російським прем'єром.

Крішьяніс Каріньш, прем'єр-міністр Латвії, заявив журналістам в Брюсселі, що для того, щоб така зустріч відбулася, Москва повинна спочатку продемонструвати сумлінність та доброзичливість.

"Мене як прем'єр-міністра Латвії турбує те, що якщо ми хочемо почати діалог як європейські лідери з Росією, нам потрібні певні кроки з боку російської сторони"

Буквально минулого тижня Польща зазнала масштабної кібератаки, яка, за її словами, виходила з Росії, що додало ще один пункт в довгий список причин для Варшави не починати знову співпрацювати з Москвою.

Посилаючись на цю атаку, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецкій сказав, що діалог, запропонований Францією і Німеччиною, буде можливий тільки в тому випадку, якщо Росія припинить свою "агресивну політику".

"Початок будь-якого прямого діалогу на найвищому політичному рівні можливий тільки в ситуації, коли відбувається фактична деескалація і фактичний відхід від агресивної політики", - сказав Моравецкій. "Це однозначна ситуація для нас. Коли ми бачимо гібридні атаки на наших сусідів, на нас, в контексті останньої кібератаки ... важко почати діалог на вищому рівні".

Париж і Берлін заявляють, що співпраця з Москвою можлива з питань визначення зміни клімату, в сфері енергетики, охорони здоров'я, боротьби з тероризмом і організованою злочинністю. Це області, в яких ЄС і Росія можуть працювати разом.

За словами одного дипломата ЄС, Бельгія та Данія заявили, що пропозиція надійшла надто пізно і що на саміті в четвер не слід очікувати згоди з цього питання.