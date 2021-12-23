Навіщо кросівки закидають на дроти і що це означає

Кросівки є важливим елементом, який доповнює образ практично кожної людини

Напевно, ви бачили, як на вулиці вашого міста висять кросівки на дротах. При цьому, подібне явище не залежить від того, яке взуття модне цього сезону. Більшість людей вважає це банальним хуліганством, але це не зовсім так. Існує кілька версій появи кросівок на проводах, причому вони в різних країнах вони відрізняються.

Про це пише SNEAKERSNEWS.

Як кросівки стали з’являтися на дротах

Ритуал, коли кросівки вішають на дроти, називається "шуфіті". Він означає, що людина була на цьому місці і залишила після себе слід.

Існує думка, що це коріння цього ритуалу сягає США, де у місцях проживання гетто-культур з’явилися власні традиції:

Наркотики . Кросівки на дротах можуть вказувати на місце продажу наркотичних речовин. Крім того, стиль та колір взуття допомагає визначати, що саме тут продають.

. Кросівки на дротах можуть вказувати на місце продажу наркотичних речовин. Крім того, стиль та колір взуття допомагає визначати, що саме тут продають. Місце загибелі . Кросівки на дротах можуть означати, що саме тут вбили людину.

. Кросівки на дротах можуть означати, що саме тут вбили людину. Контроль території . Мітку у вигляді кросівок на дротах могли залишати конкретні банди. При цьому чим більше висить взуття, тим більше тут бандитизму.

. Мітку у вигляді кросівок на дротах могли залишати конкретні банди. При цьому чим більше висить взуття, тим більше тут бандитизму. "Чорний квартал". Кросівки, які відбирали у світлошкірого мешканця району, також відправляли на дроти. Це було певним показником власності території.

Інші версії появи кросівок на дротах

Є й інші версії походження цього звичаю, які не стосуються злочинного світу.

"Похорон кросівок". Коли улюблені кросівки вже неможливо носити через дірки, то їх залишають на згадку на проводах – щоб продовжувати постійно дивитися на улюблену пару взуття.

Коли улюблені кросівки вже неможливо носити через дірки, то їх залишають на згадку на проводах – щоб продовжувати постійно дивитися на улюблену пару взуття. Дембель. Завершення навчання, повернення з армії та інші знаменні події також відзначали, закидаючи взуття на дроти.

Завершення навчання, повернення з армії та інші знаменні події також відзначали, закидаючи взуття на дроти. Перемога . На дротах також з’являється взуття учасників спортивних змагань, які у такий спосіб відзначають перемогу.

. На дротах також з’являється взуття учасників спортивних змагань, які у такий спосіб відзначають перемогу. Іноді взуття на дротах є ознакою хуліганства. Це відбувається, коли діти і підлітки намагаються наслідувати західних кумирів та закидають кросівки на дроти.

Раніше "Телеграф" розповідав, як кросівки Майкла Джордана пішли з молотка за 38 млн дол.