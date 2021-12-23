Зачем кроссовки забрасывают на провода и что это означает

Кроссовки являются важным элементом, который дополняет образ практически каждого человека

Наверняка, вы видели, как на улице вашего города висят кроссовки на проводах. При этом, подобное явление не особо зависит от того, какая обувь модная в этом сезоне. Большинство людей считает это банальным хулиганством, но это не совсем так. Существует несколько версий появления кроссовок на проводах, при этом, они в разных странах они отличаются.

Об этом пишет SNEAKERSNEWS.

Как кроссовки стали появляться на проводах

Ритуал, когда кроссовки вешают на провода, называется "шуфити". Он обозначает, что человек был на этом месте и оставил после себя след.

Бытует мнение, что этот корни этого ритуала уходят в США, где в местах обитания гетто-культур появились собственные традиции:

Наркотики . Кроссовки на проводах могут указывать на место продажи наркотических веществ. Кроме того, стиль и цвет обуви помогает определять, что именно здесь продают.

. Кроссовки на проводах могут указывать на место продажи наркотических веществ. Кроме того, стиль и цвет обуви помогает определять, что именно здесь продают. Место гибели . Кроссовки на проводах могут означать, что именно в этом месте убили человека.

. Кроссовки на проводах могут означать, что именно в этом месте убили человека. Контроль территории . Метку в виде кроссовок на проводах могли оставлять конкретные банды. При этом, чем больше висело обуви, тем больше здесь бандитизма.

. Метку в виде кроссовок на проводах могли оставлять конкретные банды. При этом, чем больше висело обуви, тем больше здесь бандитизма. "Черный квартал". Кроссовки, которые отбирали у светлокожего жителя района, также отправляли на провода. Это было неким показателем принадлежности территории.

Другие версии появления кроссовок на проводах

Есть и другие версии происхождения этого обычая, которые не имеют отношения к преступному миру.

"Похорон кроссовок". Когда любимые кроссовки уже невозможно носить из-за дыр, то их оставляют на память на проводах – чтобы продолжать постоянно смотреть на любимую пару обуви.

Когда любимые кроссовки уже невозможно носить из-за дыр, то их оставляют на память на проводах – чтобы продолжать постоянно смотреть на любимую пару обуви. Дембель. Завершение обучения, возвращение из армии и другие знаменательные события также отмечали, забрасывая обувь на провода.

Завершение обучения, возвращение из армии и другие знаменательные события также отмечали, забрасывая обувь на провода. Победа . На проводах также появляется обувь участников спортивных соревнований, которые таким образом отмечают победу.

. На проводах также появляется обувь участников спортивных соревнований, которые таким образом отмечают победу. Иногда обувь на проводах является признаком хулиганства. Это происходит, когда дети и подростки пытаются подражать западным кумирам и забрасывают кроссовки на провода.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как кроссовки Майкла Джордана ушли с молотка за 38 млн долл.