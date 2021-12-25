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Від бахроми до хутра: топ-9 найбільш трендових сумок у 2022 році (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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У гардеробі кожної дівчини є сумка Новина оновлена 25 грудня 2021, 08:43
У гардеробі кожної дівчини є сумка

Трендова сумка — запорука створення стильного цілісного образу.

Сумка — це один із важливих складових будь-якого образу. Цей аксесуар може як доповнити, так і зіпсувати "загальну картинку". Є кілька універсальних моделей сумок, які носитимуться не один сезон, але сьогодні ми поговоримо про трендові варіанти на 2022-й рік.

Стиліст Самал Молдабаєва у своєму блозі в Інстаграм ( streetstyle_looks_ ) склала невеликий гід за найтрендовішими сумками майбутнього сезону. Вона зазначає, що в новому сезоні на вибір модницям представлено чимало цікавих варіантів, які припадуть до смаку кожній, і підійдуть під різні стилі.

Стиліст уточнила, що велику популярність набирають плетені сумки, сумки незвичайних асиметричних форм та м’які стьобані. Також у світ моди у 2022-му році "вриваються" хутряні сумки, що є цілком логічним трендом холодного сезону.

Топ-9 модних сумок 2022

  • З бахромою
  • Хутряні сумки
  • Плетені сумки
  • Сумки-коробки
  • "Металік"
  • Месенджери
  • Асиметрія
  • З геометричним принтом
  • Дорожні сумки

Раніше "Телеграф" розповідав про типові помилки модниць, які вони роблять при виборі сумки. Уникнувши їх, ви зможете вигідно витратити гроші та не зіпсуєте свій образ.

Теги:
#Мода #Жіноча мода #Сумки #Модні сумки #Зимова мода #Стильні сумки
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