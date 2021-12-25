Від бахроми до хутра: топ-9 найбільш трендових сумок у 2022 році (фото)

Трендова сумка — запорука створення стильного цілісного образу.

Сумка — це один із важливих складових будь-якого образу. Цей аксесуар може як доповнити, так і зіпсувати "загальну картинку". Є кілька універсальних моделей сумок, які носитимуться не один сезон, але сьогодні ми поговоримо про трендові варіанти на 2022-й рік.

Стиліст Самал Молдабаєва у своєму блозі в Інстаграм ( streetstyle_looks_ ) склала невеликий гід за найтрендовішими сумками майбутнього сезону. Вона зазначає, що в новому сезоні на вибір модницям представлено чимало цікавих варіантів, які припадуть до смаку кожній, і підійдуть під різні стилі.

Стиліст уточнила, що велику популярність набирають плетені сумки, сумки незвичайних асиметричних форм та м’які стьобані. Також у світ моди у 2022-му році "вриваються" хутряні сумки, що є цілком логічним трендом холодного сезону.

Топ-9 модних сумок 2022

З бахромою

Хутряні сумки

Плетені сумки

Сумки-коробки

"Металік"

Месенджери

Асиметрія

З геометричним принтом

Дорожні сумки

Раніше "Телеграф" розповідав про типові помилки модниць, які вони роблять при виборі сумки. Уникнувши їх, ви зможете вигідно витратити гроші та не зіпсуєте свій образ.