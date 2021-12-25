Від бахроми до хутра: топ-9 найбільш трендових сумок у 2022 році (фото)
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Трендова сумка — запорука створення стильного цілісного образу.
Сумка — це один із важливих складових будь-якого образу. Цей аксесуар може як доповнити, так і зіпсувати "загальну картинку". Є кілька універсальних моделей сумок, які носитимуться не один сезон, але сьогодні ми поговоримо про трендові варіанти на 2022-й рік.
Стиліст Самал Молдабаєва у своєму блозі в Інстаграм ( streetstyle_looks_ ) склала невеликий гід за найтрендовішими сумками майбутнього сезону. Вона зазначає, що в новому сезоні на вибір модницям представлено чимало цікавих варіантів, які припадуть до смаку кожній, і підійдуть під різні стилі.
Стиліст уточнила, що велику популярність набирають плетені сумки, сумки незвичайних асиметричних форм та м’які стьобані. Також у світ моди у 2022-му році "вриваються" хутряні сумки, що є цілком логічним трендом холодного сезону.
Топ-9 модних сумок 2022
- З бахромою
- Хутряні сумки
- Плетені сумки
- Сумки-коробки
- "Металік"
- Месенджери
- Асиметрія
- З геометричним принтом
- Дорожні сумки
Раніше "Телеграф" розповідав про типові помилки модниць, які вони роблять при виборі сумки. Уникнувши їх, ви зможете вигідно витратити гроші та не зіпсуєте свій образ.
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