Антитренди в одязі: 8 речей, які варто викинути з гардеробу прямо зараз (фото)

8 застарілих речей у гардеробі та чим їх замінити

Всі без винятку бажають бути в тренді, виглядати модно та стильно. Проте є такі речі, які можна сміливо назвати застарілими. Їх практично неможливо цікаво стилізувати, вони не працюють і займають місце у гардеробі.

Стиліст Самаль Сан перерахувала 8 антитрендів 2022 року, які можна замінити більш актуальними речами.

Трикотажний костюм міняємо на костюм більш вільного крою

Костюм, в якому облягає і низ, і верх міняємо на костюм вільного крою (якщо штани скінні, джемпер має бути вільним і навпаки). Замки, нашивки на костюмі зліва зайві.

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Пальто на блискавці та з капюшоном міняємо на більш лаконічні, актуальні моделі

Комір-хомут міняємо на високий комір

Комір-хомут застарів і зжив себе. Якщо все-таки хочеться, щоб шия залишалася в теплі, можна придивитися до теплих светрів із високим коміром. Занадто обтягуючий крій краще замінити на вільні, комфортні силуети.

Пальто-сукню міняємо на прямі моделі

Неактуальне пальто-сукня можна замінити на не менш жіночне пальто-халат або на пряме пальто в довжині міді з поясом.

Приталені жилети міняємо на об’ємні

Тоненький жилет приталеного силуету в горизонтальному стібку міняємо на більш об’ємний, з іншим виглядом стібки, ромб, як випадок, або щось складніше, фантазійне.

Активний декор міняємо на більш лаконічні моделі

Пальто з активним декором (нашивками, написами, стразами, яскравими принтами, пір’ям, вишивками) міняємо на лаконічні моделі. Можна вибрати спокійніші, базові принти (клітинка, гусяча лапка).

Приталені сорочки міняємо на сорочки та блузи більш вільного, прямого крою

Щільні сукні міняємо на більш вільні

Сукні із щільного матеріалу з відрізною талією та широкою спідницею, що тримає форму, вже не актуальні.

Додамо, що весна стає дедалі ближчою. Модниці починають скуповувати одяг на весну, але іноді забувають, що мода циклічна. Потрібно знати, які весняні речі ще можна носити, а от купувати зараз вже зовсім не варто.