Антитренды в одежде: 8 вещей, которые стоит выбросить из гардероба прямо сейчас (фото)

8 устаревших вещей в гардеробе и чем их заменить

Все без исключения желают быть в тренде, выглядеть модно и стильно. Однако есть такие вещи, которые можно смело назвать устаревшими. Их практически невозможно интересно стилизовать, они не работают и занимают место в гардеробе.

Стилист Самаль Сан перечислила 8 антитрендов 2022 года, которые можно заменить на более актуальные вещи.

Трикотажный костюм меняем на костюм более свободного кроя

Костюм, в котором облегающий и низ, и верх меняем на костюм свободного кроя (если брюки скинни, джемпер должен быть свободным и наоборот). Замки, нашивки на костюме слева лишние.

Читайте также: Категория Интервью Весной нас ждет бум на одежду в стиле СССР и 2000-х - стилист Кристина Алексийчук Стилист Кристина Алексейчук рассказала, какие вещи будут в тренде этой весной и дала универсальные советы по созданию гармоничного образа.

Пальто на молнии и с капюшоном меняем на более лаконичные, актуальные модели

Воротник-хомут меняем на высокий ворот

Воротник-хомут устарел и изжил себя. Если все-таки хочется, чтобы шея оставалась в тепле, можно присмотреться к теплым свитерам с высоким воротом. Слишком обтягивающий крой лучше заменить на свободные, комфортные силуэты.

Пальто-платье меняем на прямые модели

Неактуальное пальто-платье можно заменить на не менее женственное пальто-халат, либо на прямое пальто в длине миди с поясом.

Приталенные жилеты меняем на объемные

Тоненький жилет приталенного силуэта в горизонтальную стежку меняем на более объемный, с иным видом стежки, ромб, как вариант, либо что-то более сложное, фантазийное.

Активный декор меняем на более лаконичные модели

Пальто с активным декором (нашивками, надписями, стразами, яркими принтами, перьями, вышивками) меняем на лаконичные модели. Можно выбрать более спокойные, базовые принты (клетка, гусиная лапка).

Приталенные рубашки меняем на рубашки и блузы более свободного, прямого кроя

Плотные платья меняем на более свободные

Платья из плотного материала с отрезной талией и широкой юбкой, держащей форму уже не актуальны.

Добавим, что весна становится все ближе. Модницы начинают скупать одежду на весну, но иногда забывают, что мода циклична. Нужно знать, какие весенние вещи еще можно носить, а вот приобретать сейчас уже совсем не стоит.