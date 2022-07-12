Як носити довжину максі, щоб не зіпсувати фігуру: безпрограшні варіанти (фото)
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Довга сукня чи спідниця можуть візуально зіпсувати фігуру, якщо неправильно підібрати свій образ.
Ми вже знаємо про всі тренди цього літа: і про стильні фасони спідниць на будь-який смак, а також про модні сукні з розрізами, квітковим принтом та акцентними рукавами. Тепер же залишилося навчитися правильно поєднувати ці речі у повноцінний образ, який лише підкреслюватиме всі ваші переваги.
У 2022 році одним із найстильніших фасонів як спідниць, так і суконь є довжина максі. Це безперечний тренд цього літа, проте він дуже підступний, пише prostoway. Щоб візуально не зіпсувати свою фігуру і не здаватися нижче, важливо правильно підібрати взуття під таку довжину.
З яким взуттям носити спідниці та сукні довжини максі
- З босоніжками на шпильці — таке взуття додасть вам росту і візуально витягне весь силует. У поєднанні із довжиною максі здаватиметься, що у вас дуже довгі ноги.
- З туфлями на маленькій шпильці, особливо в поєднанні з гострим мисом — таке взуття візуально подовжує ноги і робить гармонійним силует.
- З масивними шльопанцями та сандалями – найкомфортніший варіант. Краще вибирати моделі на товстій підошві.
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