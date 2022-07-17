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Ніколи не надягайте це: головні помилки, які зіпсують будь-який літній образ (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Квітковий принт і капелюх потрібно вміло поєднувати, інакше образ виглядатиме дешево
Квітковий принт і капелюх потрібно вміло поєднувати, інакше образ виглядатиме дешево

Стиліст назвала найпоширеніші помилки у літньому стилі

Навіть якщо ви дотримуватиметеся всіх гарячих трендів літа-2022, зіпсувати образ може лише одна недоречна деталь.

Є щонайменше 9 помилок та антитрендів, які шкодять літнім образам. Про те, що не можна одягати, з яким принтом потрібно бути обережнішим і які ще нюанси вкажуть на відсутність смаку — пише стилістка під ніком styleme.by в Instagram.

По-перше, стилістка закликала відмовитися від яскравого макіяжу та зайво зафіксованої укладки: у літній час вони недоречні.

Літній макіяж
Літній макіяж не повинен бути надто яскравим

По-друге, зіпсує будь-який лук неправильно підібрана білизна, як за кольором, так і за фактурою. Найгрубіша помилка — бретелька бюстгальтера, яка виглядає з-під майки або сарафана.

Неправильно підібрана білизна
Виглядає жахливо

Третій антитренд – дуже велика кількість прикрас. Усього має бути в міру, пам’ятайте.

велика кількість прикрас
Мінімалізм вітається

Стиліст звернула увагу, що зимовим сумкам не місце у літніх образах. Підбирайте актуальні літні варіанти сумок, адже цього сезону дизайнери порадували різноманітністю.

Зимні сумки в літніх образах
Недоречно для літньої погоди

Обережніше із довжиною: спідниця чи сукня по коліно зіпсують силует. Краще вибирати вироби коротші або довші.

Довжина по коліно
Довжина по коліно нікому не йде

За словами стиліста, капелюх хоч і відмінний літній варіант головного убору, його потрібно дуже акуратно міксувати, щоб лук виглядав стильно.⠀

Літні капелюхи
Підбирайте капелюх за стилем

З аксесуарами може статися ще одне стилістичне лихо: "важкі", широкі ремені та баски у літніх образах недоречні.

Важкі ремені в літніх образах
Груба помилка у літніх луках

Також стилістка вважає, що влітку не варто створювати надто продумані образи. Тобто не перевантажувати образ і виглядати так, ніби ви вдягалися цілу добу.

Літні образи
Літні луки повинні бути вільними та легкими

Що стосується літніх принтів, то квіточка — дуже підступна. Тому потрібно обирати лише актуальний крій одягу.

Квітковий принт
Квітковий принт має бути актуальним

Раніше "Телеграф" розповів, які фасони та принти суконь безповоротно застаріли та не годяться для літа-2022.

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#Мода #Стиль #Антітренд