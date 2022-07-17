Ніколи не надягайте це: головні помилки, які зіпсують будь-який літній образ (фото)

Стиліст назвала найпоширеніші помилки у літньому стилі

Навіть якщо ви дотримуватиметеся всіх гарячих трендів літа-2022, зіпсувати образ може лише одна недоречна деталь.

Є щонайменше 9 помилок та антитрендів, які шкодять літнім образам. Про те, що не можна одягати, з яким принтом потрібно бути обережнішим і які ще нюанси вкажуть на відсутність смаку — пише стилістка під ніком styleme.by в Instagram.

По-перше, стилістка закликала відмовитися від яскравого макіяжу та зайво зафіксованої укладки: у літній час вони недоречні.

Літній макіяж не повинен бути надто яскравим

По-друге, зіпсує будь-який лук неправильно підібрана білизна, як за кольором, так і за фактурою. Найгрубіша помилка — бретелька бюстгальтера, яка виглядає з-під майки або сарафана.

Виглядає жахливо

Третій антитренд – дуже велика кількість прикрас. Усього має бути в міру, пам’ятайте.

Мінімалізм вітається

Стиліст звернула увагу, що зимовим сумкам не місце у літніх образах. Підбирайте актуальні літні варіанти сумок, адже цього сезону дизайнери порадували різноманітністю.

Недоречно для літньої погоди

Обережніше із довжиною: спідниця чи сукня по коліно зіпсують силует. Краще вибирати вироби коротші або довші.

Довжина по коліно нікому не йде

За словами стиліста, капелюх хоч і відмінний літній варіант головного убору, його потрібно дуже акуратно міксувати, щоб лук виглядав стильно.⠀

Підбирайте капелюх за стилем

З аксесуарами може статися ще одне стилістичне лихо: "важкі", широкі ремені та баски у літніх образах недоречні.

Груба помилка у літніх луках

Також стилістка вважає, що влітку не варто створювати надто продумані образи. Тобто не перевантажувати образ і виглядати так, ніби ви вдягалися цілу добу.

Літні луки повинні бути вільними та легкими

Що стосується літніх принтів, то квіточка — дуже підступна. Тому потрібно обирати лише актуальний крій одягу.

Квітковий принт має бути актуальним

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