Тільки натуральність та свобода: модні речі, які можна одягнути у спеку (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 105
Прості та ефективні правила підбору для літніх речей.
Влітку дуже хочеться, щоб одяг не парив, менше зминався, був легким і приємним, адже в спеку це дуже важливо. Тому при виборі вбрання на літо важливо звертати увагу не тільки на тренди, але і на тканину і фасон.
Стиліст Ксенія Пуртова у своєму модному блозі в Інстаграм розповіла, на що саме потрібно звертати увагу. Вона зазначає, що найголовніше, це вільний крій і натуральна тканина. Чим вільніший фасон, тим краще.
Друге, на що потрібно звернути увагу — це, щоб тканина була тонка і світла. Все логічно — чим щільніша тканина, тим вам буде спекотніше, а тонкі варіанти — пористі і тому пропускають повітря до тіла і створює тонку, комфортну перешкоду для сонця.
До того ж тканини важливо вибрати виключно натуральні тканини: льон, бавовна тонка, віскоза (особливо та, що має охолодний ефект). Про поліестер забудьте зовсім, навіть якщо на вас буде річ вільного крою, але з цього матеріалу вам буде все одно жарко.
"Правило" чим менше речей, тим краще – у спеку не працює. Навпаки більш комфортним варіантом буде довгий вільний сарафан, ніж топ та мікрошорти в обтяжку.
Що одягнути в спеку: добірка образів
Раніше "Телеграф" розповів, які тренди цього літа зобов’язана приміряти кожна модниця та як вибрати стильний головний убір цього сезону.