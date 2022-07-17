Только натуральность и свобода: модные вещи, которые можно надеть в жару (фото)

Простые и эффективные правила подбора для летних вещей.

Летом очень хочется, чтобы одежда не парила, меньше сминалась, была легкой и приятной, ведь в жаркую погоду это очень важно. Поэтому при выборе нарядов на лето, важно обращать внимание не только на тренды, но и на ткань и фасон.

Стилист Ксения Пуртова в своем модном блоге в Инстаграм рассказала, на что именно нужно обращать свое внимание. Она отмечает, что самое главное, это — свободный крой и натуральная ткань. Чем свободнее фасон, тем лучше.

Второе, на что нужно обратить внимание — это, чтобы ткань была тонкая и светлая. Все логично — чем плотнее ткань, тем вам будет жарче, а тонкие варианты — более пористые и поэтому пропускают воздух к телу и создает тонкую, комфортную преграду для солнца.

К тому же ткани важно выбрать исключительно натуральные ткани: лен, хлопок тонкий, вискоза (особенно та, что обладает охлаждающим эффектом). О полиэстере забудьте вовсе, даже если на вас будет вещь свободного кроя, но из этого материала, вам будет все равно жарко.

"Правило" чем меньше вещей, тем лучше — в жару не работает. Наоборот более комфортным вариантом будет длинный свободный сарафан, чем топ и микро шорты в обтяжку.

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