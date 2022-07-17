Никогда не надевайте это: главные ошибки, которые испортят любой летний образ (фото)

Стилист назвала самые распространенные ошибки в летнем стиле

Даже если вы будете придерживаться всех горячих трендов лета-2022, испортить образ может всего одна неуместная деталь.

Есть по меньшей мере 9 ошибок и антитрендов, которые вредят летним образам. О том, что нельзя надевать, с каким принтом нужно быть осторожнее и какие еще нюансы укажут на отсутсвие вкуса – пишет стилист под ником styleme.by в Instagram.

Во-первых, стилист призвала отказаться от яркого макияжа и излишне зафиксированной укладки: в летнее время они неуместны.

Летний макияж не должен быть слишком ярким

Во-вторых, испортит любой лук неправильно подобранное белье, как по цвету, так и по фактуре. Грубейшая ошибка – бретелька бюстгальтера, которая выглядывает из-под майки или сарафана.

Выглядит ужасно

Третий антитренд – слишком большое количество украшений. Всего должно быть в меру, помните.

Минимализм приветствуется

Стилист обратила внимание, что зимним сумкам не место в летних образах. Подбирайте актуальные летние варианты сумок, ведь в этом сезоне дизайнеры порадовали разнообразием.

Неуместно для летней погоды

Осторожнее с длиной: юбка или платье по колено испортят силуэт. Лучше выбирать изделия короче или длиннее.

Длина по колено никому не идет

По словам стилиста, шляпа хоть и отличный летний вариант головного убора, ею нужно очень аккуратно миксовать, чтобы лук выглядел стильно.⠀

Подбирайте шляпу по стилю

С аксессуарами может произойти еще одна стилистическая беда: "тяжёлые", широкие ремни и баски в летних образах неуместны.

Грубая ошибка в летних луках

Также стилист считает, что летом не стоит создавать слишком продуманные образы. То есть не перегружать образ и выглядеть так, будто вы наряжались целые сутки.

Летние луки должны быть свободными и легкими

Что касается летних принтов, то цветочек – очень коварен. Поэтому нужно выбирать только актуальный крой одежды.

Цветочный принт должен быть актуальным

Ранее "Телеграф" рассказал, какие фасоны и принты платьев бесповоротно устарели и не годятся для лета-2022.