Як одягатися в офіс влітку-2022: готові формули, які вразять наповал (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 360
Літнє вбрання для офісу має бути діловим, стильним та легким
У розпал літа, коли хочеться носити мінімум одягу, у представниць прекрасної статі часто виникає логічне питання: що вдягнути в офіс влітку, щоб не порушувати дрес-код і почуватися комфортно?
Панянкам завжди хочеться виглядати і стильно, і при цьому вписуватися в "офісні норми образу". Стиліст Марія Шеді пропонує декілька варіантів, взявши за основу які, ви зможете зі свого гардероба зібрати класні образи.
Пам’ятайте – речі мають бути актуального крою і добре на вас сидіти.
Штани + топ + піджак
Шорти + сорочка
Костюм із шортами
Сукня міні
З мідіспідницею
Штани + топ
Сукня на запах
Спідниця + вкорочений піджак
Раніше "Телеграф" розповідав, що буде у трендах восени 2022 року.