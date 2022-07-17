Як одягатися в офіс влітку-2022: готові формули, які вразять наповал (фото)

Літнє вбрання для офісу має бути діловим, стильним та легким

У розпал літа, коли хочеться носити мінімум одягу, у представниць прекрасної статі часто виникає логічне питання: що вдягнути в офіс влітку, щоб не порушувати дрес-код і почуватися комфортно?

Панянкам завжди хочеться виглядати і стильно, і при цьому вписуватися в "офісні норми образу". Стиліст Марія Шеді пропонує декілька варіантів, взявши за основу які, ви зможете зі свого гардероба зібрати класні образи.

Пам’ятайте – речі мають бути актуального крою і добре на вас сидіти.

Штани + топ + піджак

Шорти + сорочка

Костюм із шортами

Сукня міні

З мідіспідницею

Штани + топ

Сукня на запах

Спідниця + вкорочений піджак

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