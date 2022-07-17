Как одеваться в офис летом-2022: готовые формулы, которые сразят наповал (фото)

Летний наряд для офиса должен быть деловым, стильным и легким

В разгар лета, когда хочется носить минимум одежды, у представительниц прекрасного пола часто возникает логичный вопрос: что надеть в офис летом, чтобы не нарушать дресс-код и чувствовать себя при этом комфортно?

Барышням всегда хочется выглядеть и стильно, и при этом выписываться в "офисные нормы образа". Стилист Мария Шеди предлагает несколько вариантов, взяв за основу которые, вы сможете из своего гардероба собрать классные образы.

Помните — вещи должны быть актуального кроя и хорошо на вас сидеть.

Брюки + топ + пиджак

Шорты + рубашка

Костюм с шортами

Платье мини

С миди-юбкой

Брюки + топ

Платье на запах

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Юбка + укороченный пиджак

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