Как одеваться в офис летом-2022: готовые формулы, которые сразят наповал (фото)
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Летний наряд для офиса должен быть деловым, стильным и легким
В разгар лета, когда хочется носить минимум одежды, у представительниц прекрасного пола часто возникает логичный вопрос: что надеть в офис летом, чтобы не нарушать дресс-код и чувствовать себя при этом комфортно?
Барышням всегда хочется выглядеть и стильно, и при этом выписываться в "офисные нормы образа". Стилист Мария Шеди предлагает несколько вариантов, взяв за основу которые, вы сможете из своего гардероба собрать классные образы.
Помните — вещи должны быть актуального кроя и хорошо на вас сидеть.
Брюки + топ + пиджак
Шорты + рубашка
Костюм с шортами
Платье мини
С миди-юбкой
Брюки + топ
Платье на запах
Юбка + укороченный пиджак
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