Як підкреслити талію в осінньому образі: топ-3 способи виглядати приголомшливо (фото)

Виділити талію в осінніх луках дуже легко, якщо знати кілька простих секретів

Запорука гарного образу – це не тільки використання найгарячіших трендів осені-2022, а й ідеальний силует. Вважається, що фігура а-ля "пісочний годинник" виглядає найбільш пропорційно і спокусливо. Хитрий прийом, який допоможе досягти цього ефекту, вміле підкреслення талії.

Про найважливіші правила образу, які вигідно виділять лінію талії, розповіла українська стилістка Тетяна Голота у своєму Instagram-блозі. За її словами, при формуванні стильного образу потрібно звернути увагу на кілька важливих моментів, щоби підкреслити талію правильно.

Як підкреслити талію – тема, актуальна у будь-який сезон. Як пояснює стилістка, перше, що потрібно зробити, визначити тип фігури: прямокутник, трикутник, перевернутий трикутник чи коло. І відповідно до ваших форм, додавати обсяг там, де не вистачає.

Стилістка розповіла, що є кілька способів виділити талію. Важливо звернути увагу на 3 моменти, які допоможуть підкреслити лінію талії:

Колір. Через контраст можна визначити лінію талії. Крій. Тут доречний і монохром. Граючи об'ємами, легко підкреслити талію. Аксесуари. Ремені, корсети, баски чи хустки незамінні в цьому питанні.

Також стилістка дала кілька універсальних порад, щоб уникнути помилок під час складання образів з акцентом на талії. Зокрема, важливо вміло підбирати ремені:

Дуже тонкі ремінці – табу.

Чим апетитніші форми, тим ширше має бути ремінь. Він робить фігуру досконалішою.

Ремінь робить образ зібранішим.

Лаконічна модель, без зайвих деталей доповнить будь-який образ.

Контрастні кольори зроблять акцент на талії

Ремені та корсети стануть родзинкою образу

Не бійтеся грати з об'ємами

Колір може зіпсувати чи вигідно підкреслити силует

Монохромні луки з лаконічними акцентами на талії

Ремінь додає завершеності образу

Чим пишніші форми, тим ширшим має бути ремінь

Крій суконь вдало підкреслює лінії жіночої фігури

Талія можна підкреслити незалежно від типу фігури

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