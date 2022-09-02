Як підкреслити талію в осінньому образі: топ-3 способи виглядати приголомшливо (фото)
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Виділити талію в осінніх луках дуже легко, якщо знати кілька простих секретів
Запорука гарного образу – це не тільки використання найгарячіших трендів осені-2022, а й ідеальний силует. Вважається, що фігура а-ля "пісочний годинник" виглядає найбільш пропорційно і спокусливо. Хитрий прийом, який допоможе досягти цього ефекту, вміле підкреслення талії.
Про найважливіші правила образу, які вигідно виділять лінію талії, розповіла українська стилістка Тетяна Голота у своєму Instagram-блозі. За її словами, при формуванні стильного образу потрібно звернути увагу на кілька важливих моментів, щоби підкреслити талію правильно.
Як підкреслити талію – тема, актуальна у будь-який сезон. Як пояснює стилістка, перше, що потрібно зробити, визначити тип фігури: прямокутник, трикутник, перевернутий трикутник чи коло. І відповідно до ваших форм, додавати обсяг там, де не вистачає.
Стилістка розповіла, що є кілька способів виділити талію. Важливо звернути увагу на 3 моменти, які допоможуть підкреслити лінію талії:
- Колір. Через контраст можна визначити лінію талії.
- Крій. Тут доречний і монохром. Граючи об'ємами, легко підкреслити талію.
- Аксесуари. Ремені, корсети, баски чи хустки незамінні в цьому питанні.
Також стилістка дала кілька універсальних порад, щоб уникнути помилок під час складання образів з акцентом на талії. Зокрема, важливо вміло підбирати ремені:
- Дуже тонкі ремінці – табу.
- Чим апетитніші форми, тим ширше має бути ремінь. Він робить фігуру досконалішою.
- Ремінь робить образ зібранішим.
- Лаконічна модель, без зайвих деталей доповнить будь-який образ.
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