Как подчеркнуть талию в осеннем образе: топ-3 способа выглядеть сногсшибательно (фото)

Выделить талию в осенних луках совсем легко, если знать несколько простых секретов

Залог красивого образа – это не только использование самых горячих трендов осени-2022, а и идеальный силуэт. Считается, что фигура а-ля "песочные часы" выглядит наиболее пропорционально и соблазнительно. Хитрый прием, который поможет достичь этого эффекта, умелое подчеркивание талии.

О самых важных правилах образа, которые выгодно выделят линию талии, рассказала украинская стилистка Татьяна Голота в своем Instagram-блоге. По ее словам, при формировании стильного образа нужно обратить внимание на несколько важных моментов, чтобы подчеркнуть талию правильно.

Как подчеркнуть талию – тема, актуальная в любой сезон. Как поясняет стилист, первое, что нужно сделать, определить тип фигуры: прямоугольник, треугольник, перевернутый треугольник или круг. И в соответствии с вашими формами, добавлять объем там, где не хватает.

Стилист рассказала, что есть несколько способов выделить талию. Важно обратить внимание на 3 момента, которые помогут подчеркнуть линию талии:

Цвет. Посредством контраста можно определить линию талии. Крой. В этом случае уместен и монохром. Играя объемами легко подчеркнуть талию. Аксессуары. Ремни, корсеты, баски или платки — незаменимы в этом вопросе.

Также стилист дала несколько универсальных советов, чтобы избежать ошибок при составлении образов с акцентом на талии. В частности, важно умело подбирать ремни:

Очень тонкие ремешки – табу.

Чем аппетитнее формы, тем шире должен быть ремень. Он делает фигуру более совершенной.

Ремень делает образ более собранным.

Лаконичная модель, без лишних деталей дополнит любой образ.

Контрастные цвета сделают акцент на талии

Ремни и корсеты станут изюминкой образа

Не бойтесь играть с объемами

Цвет может испортить или выгодно подчеркнуть силуэт

Монохромные луки с лаконичными акцентами на талии

Ремень добавляет завершенности образу

Чем пышнее формы, тем шире должен быть ремень

Крой платьев удачно подчеркивает линии женской фигуры

Талия можно подчеркнуть независимо от типа фигуры

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