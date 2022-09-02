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Как подчеркнуть талию в осеннем образе: топ-3 способа выглядеть сногсшибательно (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Акцент на талии – всегда хорошее решение
Акцент на талии – всегда хорошее решение

Выделить талию в осенних луках совсем легко, если знать несколько простых секретов

Залог красивого образа – это не только использование самых горячих трендов осени-2022, а и идеальный силуэт. Считается, что фигура а-ля "песочные часы" выглядит наиболее пропорционально и соблазнительно. Хитрый прием, который поможет достичь этого эффекта, умелое подчеркивание талии.

О самых важных правилах образа, которые выгодно выделят линию талии, рассказала украинская стилистка Татьяна Голота в своем Instagram-блоге. По ее словам, при формировании стильного образа нужно обратить внимание на несколько важных моментов, чтобы подчеркнуть талию правильно.

Как подчеркнуть талию – тема, актуальная в любой сезон. Как поясняет стилист, первое, что нужно сделать, определить тип фигуры: прямоугольник, треугольник, перевернутый треугольник или круг. И в соответствии с вашими формами, добавлять объем там, где не хватает.

Стилист рассказала, что есть несколько способов выделить талию. Важно обратить внимание на 3 момента, которые помогут подчеркнуть линию талии:

  1. Цвет. Посредством контраста можно определить линию талии.
  2. Крой. В этом случае уместен и монохром. Играя объемами легко подчеркнуть талию.
  3. Аксессуары. Ремни, корсеты, баски или платки — незаменимы в этом вопросе.

Также стилист дала несколько универсальных советов, чтобы избежать ошибок при составлении образов с акцентом на талии. В частности, важно умело подбирать ремни:

  • Очень тонкие ремешки – табу.
  • Чем аппетитнее формы, тем шире должен быть ремень. Он делает фигуру более совершенной.
  • Ремень делает образ более собранным.
  • Лаконичная модель, без лишних деталей дополнит любой образ.
Как подчеркнуть талию
Контрастные цвета сделают акцент на талии
Как подчеркнуть талию
Ремни и корсеты станут изюминкой образа
Как подчеркнуть талию
Не бойтесь играть с объемами
Как подчеркнуть талию
Цвет может испортить или выгодно подчеркнуть силуэт
Как подчеркнуть талию
Монохромные луки с лаконичными акцентами на талии
Как подчеркнуть талию
Ремень добавляет завершенности образу
Как подчеркнуть талию
Чем пышнее формы, тем шире должен быть ремень
Как подчеркнуть талию
Крой платьев удачно подчеркивает линии женской фигуры
Как подчеркнуть талию
Талия можно подчеркнуть независимо от типа фигуры

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая обувь в моде осенью 2022 года. Дизайнеры удивили разнообразием трендов, но многие из них выглядят довольно практичными и подойдут под любой образ.

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#Мода #Стиль #Талия