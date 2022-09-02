Как подчеркнуть талию в осеннем образе: топ-3 способа выглядеть сногсшибательно (фото)
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Выделить талию в осенних луках совсем легко, если знать несколько простых секретов
Залог красивого образа – это не только использование самых горячих трендов осени-2022, а и идеальный силуэт. Считается, что фигура а-ля "песочные часы" выглядит наиболее пропорционально и соблазнительно. Хитрый прием, который поможет достичь этого эффекта, умелое подчеркивание талии.
О самых важных правилах образа, которые выгодно выделят линию талии, рассказала украинская стилистка Татьяна Голота в своем Instagram-блоге. По ее словам, при формировании стильного образа нужно обратить внимание на несколько важных моментов, чтобы подчеркнуть талию правильно.
Как подчеркнуть талию – тема, актуальная в любой сезон. Как поясняет стилист, первое, что нужно сделать, определить тип фигуры: прямоугольник, треугольник, перевернутый треугольник или круг. И в соответствии с вашими формами, добавлять объем там, где не хватает.
Стилист рассказала, что есть несколько способов выделить талию. Важно обратить внимание на 3 момента, которые помогут подчеркнуть линию талии:
- Цвет. Посредством контраста можно определить линию талии.
- Крой. В этом случае уместен и монохром. Играя объемами легко подчеркнуть талию.
- Аксессуары. Ремни, корсеты, баски или платки — незаменимы в этом вопросе.
Также стилист дала несколько универсальных советов, чтобы избежать ошибок при составлении образов с акцентом на талии. В частности, важно умело подбирать ремни:
- Очень тонкие ремешки – табу.
- Чем аппетитнее формы, тем шире должен быть ремень. Он делает фигуру более совершенной.
- Ремень делает образ более собранным.
- Лаконичная модель, без лишних деталей дополнит любой образ.
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