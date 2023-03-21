Інвестиція у ваш стильний гардероб: тренд весни 2023, який варто спробувати вже зараз (фото)

Один із найгарячіших трендів цієї весни – шкіряні спідниці.

Весна вже поступово радує нас сонячними днями, а це означає, що настав час ховати теплі речі та куртки якомога далі в шафу, і діставати весняний гардероб. А щоб весна пройшла ще позитивніше, пропонуємо вам ознайомитися з гарячим трендом сезону!

Стиліст під ніком kfashion.ua у своєму блозі в Інстаграм розповів про шкіряні спідниці! Цей елемент гардеробу вже давно став не лише практичним, а й дуже стильним. А у 2023 році шкіряні спідниці стали справжньою зіркою модних подіумів.

Модний експерт зазначив, що незалежно від того, який стиль ви носите – вінтажний, романтичний чи сучасний – шкіряна спідниця додасть вашому образу додаткового шарму та привабливості.

Крім того, не лише навесні 2023 року, а й наступного року шкіряні спідниці будуть популярним трендом. Вони ніколи не виходять із моди і завжди надають образу загадковості та сексуальності.

"Тому, якщо ви купуєте шкіряну спідницю, ви можете бути впевнені, що це інвестиція у ваш стильний гардероб на майбутнє. Не зволікайте і приєднуйтесь до тих, хто вже впевнений у своїй неперевершеності зі шкіряною спідницею" — пише стиліст.

Раніше "Телеграф" розповідав, які дизайнерські сумки із люкс-сегменту завжди залишаються в моді. А ще ми писали, яке взуття купити на весну-2023, щоб було модно і комфортно.