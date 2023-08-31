Коси, пучки та не тільки: топ-10 зачісок для дівчинки на 1 вересня (фото)
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Зачіска – важлива частина образу для будь-якої школярки
Вбрання школярки будь-якого віку на День знань 1 вересня має бути продуманим до дрібниць. Не менш важливу роль відіграє обрана зачіска.
Напередодні свята першого дзвоника "Телеграф" оприлюднює ідеї стильних зачісок. Коси, пучки, хвости, кучері та не тільки – варіантів для святкової лінійки багато.
Ідеї зачісок з косами на 1 вересня
Урізноманітнити звичайні коси можна за допомогою різних аксесуарів — шпильок, стрічок або бантів. Спробуйте не заплітати все волосся, а лише зібрати в акуратні коси передні або бічні пасма. Варіацією двох традиційних хвостів стане зачіска з косами-"колосками".
Зачіска для дівчинки на перший дзвінок
Хвіст – проста зачіска, яку часто обирають школярки. Але якщо довгий хвіст розділити на секції за допомогою гумок, то вийде стильніше рішення для дівчинки будь-якого віку. Ще одна гарна ідея – обвити гумку локоном.
Легкі хвилі з актуальним аксесуаром, тим самим бантом, не менш ефектний вибір. Якщо хочеться зробити мінімалістичну зачіску, то зберіть волосся в пучок, зараз у моді більш недбале виконання.
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