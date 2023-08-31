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Коси, пучки та не тільки: топ-10 зачісок для дівчинки на 1 вересня (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Готуємось до Дня знань Новина оновлена 31 серпня 2023, 16:48
Готуємось до Дня знань. Фото Freepik

Зачіска – важлива частина образу для будь-якої школярки

Вбрання школярки будь-якого віку на День знань 1 вересня має бути продуманим до дрібниць. Не менш важливу роль відіграє обрана зачіска.

Напередодні свята першого дзвоника "Телеграф" оприлюднює ідеї стильних зачісок. Коси, пучки, хвости, кучері та не тільки – варіантів для святкової лінійки багато.

Ідеї зачісок з косами на 1 вересня

Урізноманітнити звичайні коси можна за допомогою різних аксесуарів — шпильок, стрічок або бантів. Спробуйте не заплітати все волосся, а лише зібрати в акуратні коси передні або бічні пасма. Варіацією двох традиційних хвостів стане зачіска з косами-"колосками".

Зачіска для дівчинки
Коси та бант
Зачіска для дівчинки
І хвіст, і коси – два в одному
Зачіска для дівчинки
Коса стане акцентом образу
Зачіска для дівчинки
Серце з кісок
Зачіска для дівчинки
Зачіска з родзинкою
Зачіска для дівчинки
Банти вписалися ідеально

Зачіска для дівчинки на перший дзвінок

Хвіст – проста зачіска, яку часто обирають школярки. Але якщо довгий хвіст розділити на секції за допомогою гумок, то вийде стильніше рішення для дівчинки будь-якого віку. Ще одна гарна ідея – обвити гумку локоном.

Легкі хвилі з актуальним аксесуаром, тим самим бантом, не менш ефектний вибір. Якщо хочеться зробити мінімалістичну зачіску, то зберіть волосся в пучок, зараз у моді більш недбале виконання.

Зачіска для дівчинки
Незвичайний хвіст
Зачіска для дівчинки
Не забудьте про аксесуари
Зачіска для дівчинки
Стильний пучок
Зачіска для дівчинки
Ефектний хвіст

Раніше "Телеграф" публікував стильні осінні нейл-ідеї, які ідеально підійдуть для школи та університету. Дізнайтесь, який манікюр можна зробити на 1 вересня.

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#Зачіски #Жіночі зачіски #дитячі зачіски