Коси, пучки та не тільки: топ-10 зачісок для дівчинки на 1 вересня (фото)

Зачіска – важлива частина образу для будь-якої школярки

Вбрання школярки будь-якого віку на День знань 1 вересня має бути продуманим до дрібниць. Не менш важливу роль відіграє обрана зачіска.

Напередодні свята першого дзвоника "Телеграф" оприлюднює ідеї стильних зачісок. Коси, пучки, хвости, кучері та не тільки – варіантів для святкової лінійки багато.

Ідеї зачісок з косами на 1 вересня

Урізноманітнити звичайні коси можна за допомогою різних аксесуарів — шпильок, стрічок або бантів. Спробуйте не заплітати все волосся, а лише зібрати в акуратні коси передні або бічні пасма. Варіацією двох традиційних хвостів стане зачіска з косами-"колосками".

Коси та бант

І хвіст, і коси – два в одному

Коса стане акцентом образу

Серце з кісок

Зачіска з родзинкою

Банти вписалися ідеально

Зачіска для дівчинки на перший дзвінок

Хвіст – проста зачіска, яку часто обирають школярки. Але якщо довгий хвіст розділити на секції за допомогою гумок, то вийде стильніше рішення для дівчинки будь-якого віку. Ще одна гарна ідея – обвити гумку локоном.

Легкі хвилі з актуальним аксесуаром, тим самим бантом, не менш ефектний вибір. Якщо хочеться зробити мінімалістичну зачіску, то зберіть волосся в пучок, зараз у моді більш недбале виконання.

Незвичайний хвіст

Не забудьте про аксесуари

Стильний пучок

Ефектний хвіст

Раніше "Телеграф" публікував стильні осінні нейл-ідеї, які ідеально підійдуть для школи та університету. Дізнайтесь, який манікюр можна зробити на 1 вересня.