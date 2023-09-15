Не бійтеся експериментувати: найтрендовіші кольори волосся 2023 року, на які варто звернути увагу (фото)
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Всі ці відтінки ідеально підкреслять вашу природну красу
Осінь – час змін! І поки листя змінює своє забарвлення із зеленого на жовті, помаранчеві, червоні та коричневі відтінки, чому б не замислитися, і не змінити власний імідж? А поки ви думаєте, розгляньмо найтрендовіші кольори фарбувань 2023 року.
Перукар-колорист Анна Романенко у своєму блозі в Інстаграм поділилася найактуальнішими модними рішеннями на осінь 2023 року і створила добірку фотоідей, де кожна модниця точно вибере щось для себе. Стиліст зазначає, що не треба боятися експериментувати, і треба сміливо йти до свого майстра та втілювати все задумане.
Трендові кольори волосся 2023 року
- Соковиті медові та карамельні відтінки
- Популярний глибокий каштановий колір
- Шоколадний тон як для брюнеток, так і відтінків блонд.
- Мідний колір для сміливих жінок
- Холодний попелястий блонд
- Насичений вишневий відтінок волосся
Також залишаються в тренді фарбування з виділеними пасмами, колір яких Ви можете вибрати на ваш смак.
"Телеграф" писав раніше, які зачіски та стрижки не підходять жінкам за 50 років. Стилісти вказали на низку важливих моментів.