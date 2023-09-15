Рус

Не бійтеся експериментувати: найтрендовіші кольори волосся 2023 року, на які варто звернути увагу (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Трендові кольори волосся 2023 року — фото Новина оновлена 15 вересня 2023, 08:09
Трендові кольори волосся 2023 року — фото. Фото Pexels

Всі ці відтінки ідеально підкреслять вашу природну красу

Осінь – час змін! І поки листя змінює своє забарвлення із зеленого на жовті, помаранчеві, червоні та коричневі відтінки, чому б не замислитися, і не змінити власний імідж? А поки ви думаєте, розгляньмо найтрендовіші кольори фарбувань 2023 року.

Перукар-колорист Анна Романенко у своєму блозі в Інстаграм поділилася найактуальнішими модними рішеннями на осінь 2023 року і створила добірку фотоідей, де кожна модниця точно вибере щось для себе. Стиліст зазначає, що не треба боятися експериментувати, і треба сміливо йти до свого майстра та втілювати все задумане.

Трендові кольори волосся 2023 року

  • Соковиті медові та карамельні відтінки
  • Популярний глибокий каштановий колір
  • Шоколадний тон як для брюнеток, так і відтінків блонд.
  • Мідний колір для сміливих жінок
  • Холодний попелястий блонд
  • Насичений вишневий відтінок волосся

Також залишаються в тренді фарбування з виділеними пасмами, колір яких Ви можете вибрати на ваш смак.

Холодний попелястий блонд
Соковиті медові та карамельні відтінки
глибокий каштановий колір
каштановий колір волосся
карамельні відтінки волосся
Насичений вишневий відтінок волосся
попелясте волосся
рожевий блонд
шоколадне волосся

"Телеграф" писав раніше, які зачіски та стрижки не підходять жінкам за 50 років. Стилісти вказали на низку важливих моментів.

Теги:
#Мода #Стиль #Фарбування