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Найстильніші фарбування 2024 року: топ-5 кольорів волосся, які варто спробувати вже зараз (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Модні фарбування 2023-2024 року — фото Новина оновлена 08 вересня 2023, 10:19
Модні фарбування 2023-2024 року — фото. Фото santeplusmag.com

У цій палітрі ви, безсумнівно, знайдете той колір, який припаде вам до душі

На календарі новий сезон, і всім жінкам, які хочуть змінити свій стиль час задуматися не тільки про трендову зачіску, але і про зміну кольору волосся. Тим більше, що на 2024 рік стилісти пропонують безліч цікавих відтінків та кольорів.

Якщо ви не знаєте, який колір волосся вибрати, обов’язково довірте свою голову фахівцеві, який зможе краще порадити вам відтінок, що підійде вам. Ми ж сьогодні ділимося п’ятьма найстильнішими фарбуваннями, які підкреслять вашу індивідуальність та природну красу.

Модні фарбування 2023-2024 року

  • Мідний блондин

Оригінальний колір, який принесе яскраві фарби у ваше життя.

Мідний блондин
  • Полунично-коричневий балаяж

Якщо вам подобається бути в центрі уваги, полунично-коричневий балаяж гарантує вам бажаний вау-ефект.

Полунично-коричневий балаяж
  • Карамельний колір

Глибокий і теплий колір, який нагадує листя дерев, що змінюють колір із приходом осені.

Карамельний колір
  • Колір мокко

Надайте своєму волоссю ілюзію світлішого кольору, зберігаючи темну основу холодного тону.

Колір мокко
  • Перлинний блондин

Цей колір волосся приголомшливий і нікого не залишить байдужим.

Перлинний блондин

"Телеграф" писав раніше, які зачіски та стрижки не підходять жінкам за 50 років. Стилісти вказали на низку важливих моментів.

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#Мода #Зачіски