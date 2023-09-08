Найстильніші фарбування 2024 року: топ-5 кольорів волосся, які варто спробувати вже зараз (фото)

У цій палітрі ви, безсумнівно, знайдете той колір, який припаде вам до душі

На календарі новий сезон, і всім жінкам, які хочуть змінити свій стиль час задуматися не тільки про трендову зачіску, але і про зміну кольору волосся. Тим більше, що на 2024 рік стилісти пропонують безліч цікавих відтінків та кольорів.

Якщо ви не знаєте, який колір волосся вибрати, обов’язково довірте свою голову фахівцеві, який зможе краще порадити вам відтінок, що підійде вам. Ми ж сьогодні ділимося п’ятьма найстильнішими фарбуваннями, які підкреслять вашу індивідуальність та природну красу.

Модні фарбування 2023-2024 року

Мідний блондин

Оригінальний колір, який принесе яскраві фарби у ваше життя.

Полунично-коричневий балаяж

Якщо вам подобається бути в центрі уваги, полунично-коричневий балаяж гарантує вам бажаний вау-ефект.

Карамельний колір

Глибокий і теплий колір, який нагадує листя дерев, що змінюють колір із приходом осені.

Колір мокко

Надайте своєму волоссю ілюзію світлішого кольору, зберігаючи темну основу холодного тону.

Перлинний блондин

Цей колір волосся приголомшливий і нікого не залишить байдужим.

"Телеграф" писав раніше, які зачіски та стрижки не підходять жінкам за 50 років. Стилісти вказали на низку важливих моментів.