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Самые стильные окрашивания 2024 года: топ-5 цветов волос, которые стоит попробовать уже сейчас (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Модные окрашивания 2023-2024 года - фото Новость обновлена 08 сентября 2023, 10:19
Модные окрашивания 2023-2024 года - фото. Фото santeplusmag.com

В этой палитре вы, несомненно, найдете тот цвет, который придется вам по душе

На календаре новый сезон, и всем дамам, которые хотят изменить свой стиль пора задуматься не только о трендовой прическе, но и о смене цвета волос. Тем более, что на 2024 года стилисты предлагают множество интересных оттенков и цветов.

Если вы не знаете, какой цвет волос выбрать, обязательно доверьте свою голову специалисту, который сможет лучше посоветовать вам оттенок, который подойдет вам. Мы же сегодня делимся пятью самыми стильными окрашиваниями, которые подчеркнут вашу индивидуальность и естественную красоту.

Модные окрашивания 2023-2024 года

  • Медный блондин

Оригинальный цвет, который привнесет яркие краски в вашу жизнь.

Медный блондин
  • Клубнично-коричневый балаяж

Если вам нравится быть в центре внимания, клубнично-коричневый балаяж гарантирует вам желаемый "вау-эффект".

Клубнично-коричневый балаяж
  • Карамельный цвет

Глубокий и теплый цвет, который напоминает листья деревьев, меняющие цвет с приходом осени.

Карамельный цвет
  • Цвет мокко

Придайте своим волосам иллюзию более светлого цвета, сохраняя темную основу холодного тона.

Цвет мокко
  • Жемчужный блондин

Этот цвет волос потрясающий и никого не оставит равнодушным.

Жемчужный блондин

"Телеграф" писал ранее, какие прически и стрижки не подходят женщинам за 50 лет. Стилисты указали на ряд важных моментов.

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