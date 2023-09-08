Самые стильные окрашивания 2024 года: топ-5 цветов волос, которые стоит попробовать уже сейчас (фото)

В этой палитре вы, несомненно, найдете тот цвет, который придется вам по душе

На календаре новый сезон, и всем дамам, которые хотят изменить свой стиль пора задуматься не только о трендовой прическе, но и о смене цвета волос. Тем более, что на 2024 года стилисты предлагают множество интересных оттенков и цветов.

Если вы не знаете, какой цвет волос выбрать, обязательно доверьте свою голову специалисту, который сможет лучше посоветовать вам оттенок, который подойдет вам. Мы же сегодня делимся пятью самыми стильными окрашиваниями, которые подчеркнут вашу индивидуальность и естественную красоту.

Модные окрашивания 2023-2024 года

Медный блондин

Оригинальный цвет, который привнесет яркие краски в вашу жизнь.

Клубнично-коричневый балаяж

Если вам нравится быть в центре внимания, клубнично-коричневый балаяж гарантирует вам желаемый "вау-эффект".

Карамельный цвет

Глубокий и теплый цвет, который напоминает листья деревьев, меняющие цвет с приходом осени.

Цвет мокко

Придайте своим волосам иллюзию более светлого цвета, сохраняя темную основу холодного тона.

Жемчужный блондин

Этот цвет волос потрясающий и никого не оставит равнодушным.

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