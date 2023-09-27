Клатч, ручка-ланцюжок, відро і не тільки: яка сумка пожвавить будь-який осінній образ (відео)

За допомогою стильної сумки ваше осіннє вбрання вийде на новий рівень

Осінній образ не може бути повноцінним без актуальної сумки. Цього сезону популярні різні моделі, які задовольнять запити найпримхливіших модниць.

Які сумки у моді восени-2023? Про це розповідає стилістка Анастасія Мальцева у своєму блозі в Instagram.

Так, стилістка радить звернути увагу на п’ять трендів при виборі сумки цієї осені:

Дуже великі сумки різних форм. Відмінний варіант для тих, кому потрібно вмістити якнайбільше речей.

Відмінний варіант для тих, кому потрібно вмістити якнайбільше речей. Плетені зі шкіри сумки. Незвичайна модель стане акцентом образу у будь-яку погоду.

Незвичайна модель стане акцентом образу у будь-яку погоду. Сумки з ручками-ланцюжками. Такого типу аксесуари повертаються у тренди, тому сміливо додавайте їх у свій осінній гардероб.

Такого типу аксесуари повертаються у тренди, тому сміливо додавайте їх у свій осінній гардероб. Bucket bag, тобто сумки-відро. Ефектна форма приверне усі погляди до вашого осіннього аутфіту.

Ефектна форма приверне усі погляди до вашого осіннього аутфіту. Клатчі. Ось цього формату не було у трендах із початку 2010 року, зазначає стилістка. Сміливо розбавляємо луки стильним аксесуаром.

Які сумки в моді восени 2023

Раніше "Телеграф" розповідав, що важливо не лише обрати актуальну модель аксесуара. Цього сезону модницям сподобався незвичайний тренд: носити сумку в руці. Навіть шопери, складені навпіл, можна так демонструвати.