Тренч, кейп, денім і не тільки: в якому модному плащі ви виділятиметеся з натовпу цієї осені (фото)

З актуальним плащем будь-який аутфіт буде стильним

Серед верхнього одягу на сезон осінь-зима тренчі займають особливе місце. І якщо стандартний бежевий плащ вам набрид, то є багато вдалих способів виділитися з натовпу.

Які тренчі та плащі актуальні цієї осені? Про це розповідає стилістеп Наталія Москаленко у своєму блозі в Instagram.

Так, тренч стане альтернативою куртці чи пальту в осінній період. Плащ дозволить вам зібрати стильний образ хоч із черевиками, хоч із чоботями, хоч із кросівками чи кедами. Бежевий відтінок є базовим, але інші кольори теж впишуться в гардероб.

За словами стилістки, вже кілька сезонів поспіль плащі тримаються у топі актуальних позицій верхнього одягу. У моді різноманітні фасони та забарвлення: укорочений плащ, тренч-кейп, плащі з тисненням під шкіру страуса, з деніму, картаті, кольору Тіффані й не тільки. Звичайно, сірий, бежевий або чорний кольори ніколи не виходять із моди, якщо говорити про осінній верхній одяг.

Модні тренчі та плащі восени 2023

Сірий колір дуже популярний цієї осені

Чорний не виходить із трендів

Стильний принт

Денім – хіт сезону

Укорочений тренч знову актуальний

Незвичайний колір

Альтернатива базовій косусі

Елегантний фасон

Універсальний варіант верхнього одягу на осінь

Раніше "Телеграф" розповідав, як вибрати стильне пальто цієї осені, яке прослужить довгі роки. А ще ми писали про трендові куртки: особливе місце в трендах займає актуальна косуха.