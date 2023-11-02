Головний колір цієї осені: ідеї стильних образів у шоколадних відтінках, які пасують усім (фото)

Карамельно-шоколадні тони дозволять створити затишний аутфіт

Цього сезону в моді багато кольорів – яскравих і не дуже. Особливе місце серед тенденцій зайняли коричневі відтінки, які традиційно стають популярнішими в осінньо-зимовий період.

Як створити стильний образ у шоколадних тонах? Про це пише блог про стиль @mode.vise в Instagram.

За словами стилістів, осінь/зима 2023 року виводить на передній план витончену і водночас приглушену палітру кольорів. Серед модних кольорів на цей раз коричневі відтінки. Варто звернути увагу на карамельний та шоколадний варіанти. Кавові й карамельні тони легко комбінуються з іншими кольорами, тому точно гідні місця у вашому осінньому гардеробі.

Речі шоколадних відтінків стануть частиною вашого стильного осіннього вбрання. Коричневі штани, спідниці, сукні, светри. Також шоколадні, карамельні та кавові тони ефектно прикрашають верхній одяг, хоч тренч, хоч пальто.

Стильні осінні образи у коричневих тонах

Ви можете поєднувати коричневий з іншими кольорами, включаючи чорний, бежевий, блакитний, білий і не тільки. Відмінним рішенням стане монохромний аутфіт. До речі, у шоколадних відтінках цієї осені модно створювати і манікюр.