З таким манікюром ви затьмарите всіх: стильні ідеї нейл-арту в молочно-коричневих відтінках (фото)

Спокійні тони та натуральність опинилися в топі осінніх трендів

Осінні нейл-тенденції радують різноманітністю. Поруч із яскравими та соковитими відтінками займають місце більш приглушені тони, та й нюд переживає нову хвилю популярності.

Якщо ви шукаєте стильні ідеї манікюру, то зверніть увагу на дизайни в молочно-коричневих тонах. Про це пише Byrdie.

Нейтральна кольорова гама зробить ваш манікюр розкішним та дорогим. Світло-коричневий відтінок настільки універсальний, що виглядає приголомшливо на всіх формах і довжинах нігтів.

Ви можете вибрати молочний, карамельний, бежевий, мокко та інші відтінки. Покривайте лаком усі нігті або створюйте ефект омбре. Крім того, корична гама внесе свіжу нотку до звичного французького манікюру, зробивши френч по-справжньому осіннім. Якщо однотонність видається вам нудною, додайте дизайн, наприклад, у вигляді симпатичних квіточок. Мармуровий нейл-арт стане не менш ефектним вибором цього сезону.

Стильні ідеї манікюру у світло-коричневих тонах

Раніше "Телеграф" розповідав, як добитися "манікюру на мільйон". А ще ми писали, що на піку нейл-тенденцій цієї осені червоні відтінки, які зроблять ваші нігті акцентом будь-якого образу.