С таким маникюром вы затмите всех: стильные идеи нейл-арта в молочно-коричневых оттенках (фото)
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Спокойные тона и натуральность оказались в топе осенних трендов
Осенние нейл-тенденции радуют разнообразием. Рядом с яркими и сочными оттенками занимают место более приглушенные тона, да и нюд переживает новую волну популярности.
Если вы в поиске стильных идей маникюра, то обратите внимание на дизайны в молочно-коричневых тонах. Об этом пишет Byrdie.
Нейтральная цветовая гамма сделает ваш маникюр роскошным и дорогим. Светло-коричневый оттенок настолько универсален, что смотрится потрясающе на всех формах и длинах ногтей.
Вы можете выбрать молочный, карамельный, бежевый, мокко и другие оттенки. Покрывайте лаком все ногти или создавайте эффект омбре. Кроме того, коричевая гамма внесет свежую нотку в привычный французский маникюр, сделав френч по-настоящему осенним. Если однотонность кажется вам скучной, добавляйте дизайн, например, в виде симпатичных цветочков. Мраморный нейл-арт станет не менее эффектным выбором в этом сезоне.
Стильные идеи маникюра в светло-коричневых тонах
Ранее "Телеграф" рассказывал, как добиться "маникюра на миллион". А еще мы писали, что на пике нейл-тенденций этой осенью красные оттенки, которые сделают ваши ногти акцентом любого образа.