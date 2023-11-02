С таким маникюром вы затмите всех: стильные идеи нейл-арта в молочно-коричневых оттенках (фото)

Спокойные тона и натуральность оказались в топе осенних трендов

Осенние нейл-тенденции радуют разнообразием. Рядом с яркими и сочными оттенками занимают место более приглушенные тона, да и нюд переживает новую волну популярности.

Если вы в поиске стильных идей маникюра, то обратите внимание на дизайны в молочно-коричневых тонах. Об этом пишет Byrdie.

Нейтральная цветовая гамма сделает ваш маникюр роскошным и дорогим. Светло-коричневый оттенок настолько универсален, что смотрится потрясающе на всех формах и длинах ногтей.

Вы можете выбрать молочный, карамельный, бежевый, мокко и другие оттенки. Покрывайте лаком все ногти или создавайте эффект омбре. Кроме того, коричевая гамма внесет свежую нотку в привычный французский маникюр, сделав френч по-настоящему осенним. Если однотонность кажется вам скучной, добавляйте дизайн, например, в виде симпатичных цветочков. Мраморный нейл-арт станет не менее эффектным выбором в этом сезоне.

Стильные идеи маникюра в светло-коричневых тонах

Ранее "Телеграф" рассказывал, как добиться "маникюра на миллион". А еще мы писали, что на пике нейл-тенденций этой осенью красные оттенки, которые сделают ваши ногти акцентом любого образа.