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"Січ" знайшлася: США встановили зв'язок з українським супутником

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
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Супутник "Січ-2-30" Новина оновлена 16 лютого 2022, 19:43
Супутник "Січ-2-30"

Більше місяця космічний об'єкт не виконував жодних функцій

Космічні війська США отримали інформацію та ідентифікували український супутник "Січ-2-30", який відправили у космос 13 січня та з яким не вдавалося встановити зв'язок.

Про це повідомив член комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Роман Грищук у Facebook.

Грищук пише, що відбувся сталий зв'язок з супутником, внаслідок чого вдалось визначити його як один з космічних об'єктів, який до цього мав тільки умовну назву. У каталозі – це космічний об'єкт 51030 з попередньою назвою "Object AY".

"Наразі вже відображається на візуалізації як "Sich-2-30" ("Sich-2-1")! Таким чином, продовжуються льотно-конструкторські випробування супутника дистанційного зондування Землі "Січ-2-30" ("Січ-2-1"), які мають завершитись у середині березня", — зазначив народний депутат.

Нагадаємо, що "Січ-2-30" був запущений на орбіту 13 січня ракетою-носієм Falcon 9 від американської компанії SpaceX. Одразу після цього стало відомо, що зв'язок із ними встановити не вдалося. Розробники повідомляли про негативний енергетичний баланс апарата. Пізніше стало відомо, що невстановлення зв'язку могло бути пов'язане із КБ "Південне" та сумнівними контрактами та підрядниками.

"Січ-2-30" стежитиме за поверхнею землі в декількох діапазонах, включаючи інфрачервоний. Він не тільки моніторитиме поверхню та використання водних, лісових та інших ресурсів, але й вивчатиме іоносферу.

"Телеграф" раніше писав про запуск у космос найпотужнішого телескопа в історії планети "Джеймс Уебб ".

Також нещодавно китайський супутник для зондування Землі вийшов на орбіту.

Теги:
#Космос #Space X #Супутник
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