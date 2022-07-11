Шкарпетки, що розпізнають позу, допоможуть відновлюватися після травм: американські вчені зробили "розумні" нитки

Вчені розробили "розумні" нитки, які зчитують пози людини

Науковці Массачусетського технологічного інституту винайшли спосіб в'язати одночасно зі звичайних ниток та ниток із п'єзоелектриками. Їхні колеги напередодні запропонували чистити зуби за допомогою нанотехнологій.

Шкарпетки та килимок, зв'язані у такий спосіб, можуть розпізнавати позу, у якій перебуває людина, повідомляє nauka.ua.

"Вироби виявилися достатньо чутливими, щоб у майже 99 відсотках спроб вгадувати одну з 7 поз із йоги чи відстежувати виконання спортивних вправ на кшталт віджимання", — йдеться в повідомленні.

Спеціальні нитки створені із трьох шарів: п'єзорезистивного, затисненого між двома електропровідними шарами. П'єзорезистивні волокна утворюють покриттям, яке здатне реагувати на деформацію тобто зміну тиску на поверхню електрозарядом.

Цей заряд отримує "розумна" тканина та передає на приймач, закріплений, наприклад, на нозі. А вже спеціальне програмне забезпечення розшифровує сигнал.

Зв'язані на цифровій в'язальній машині килимок чи шкарпетки, здатні розпізнати із точністю у 99,6 % спортивні вправи на кшталт ходьби, стрибків чи віджимання, а також у 98,7 % випадків впізнає одну з 7 поз із йоги.

Такі розумні тканини вчені планують використати, наприклад, у спортивній медицині, ортопедії або навіть при відновленні після травм, адже так можна не просто класифікувати рухи, а і розпізнавати розподіл сили та особливості виконання вправ.

Нагадаємо, вчені з Японії винайшли телеекран, який здатен передавати смак їжі. Щоб скуштувати зображення треба лизнути екран.