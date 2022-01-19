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Клавіші перевертають шампура: у Китаї винайшли диво-піаніно, на якому можна смажити шашлик та кататися

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Handy Geng показав процес створення піаніно-мангалу на відео
Handy Geng показав процес створення піаніно-мангалу на відео

Конструкція дива техніки дозволяє виконувати всі дії одночасно.

У Китаї винайшли незвичайний музичний інструмент, на якому можна не лише зіграти улюблений етюд, а й посмажити шашлик, катаючись містом. Всі ці дії піаніно-мангал може здійснювати одночасно.

Процес складання чудо-інструменту показав китайський блогер та винахідник під ніком Handy Geng на своєму каналі у Youtube.

Створення інструменту виглядає дуже складно, проте результат того вартий — гра на піаніно, точніше натискання на його клавіші, перевертають шампура, на яких смажиться м’ясо. А педалі, якими обладнана конструкція, приводять інструмент у рух.

Хитромудра конструкція дозволяє винахіднику одночасно грати етюди, кататися вулицями та смажити шашлики.

Нагадаємо, що японські винахідники також не перестають дивувати незвичайними вигадками. Один із них винайшов "смачний" телевізор, здатний передавати смак зображеної на ньому їжі.

Також "Телеграф" повідомляв про створену в Японії антикоронавірусну маску, яка підсвічується при контакті з COVID-19. У майбутньому нову розробку планується зробити доступною за ціною звичайних споживачів.

Теги:
#Китай #Винахід #Піаніно #Шашлик #Мангал
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