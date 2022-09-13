Як зміниться світ, якщо вимруть птахи - лякаючий прогноз вчених

Наслідки вимирання птахів можуть бути дуже жахливими

Згідно з останніми дослідженнями науковців, на всіх континентах Землі проживають близько 50 до 428 мільярдів птахів. Попри такі вражаючі цифри, багатьом видам, які піддаються низці несприятливих для життя факторів, загрожує вимирання. До прикладу, на думку National Geographic, під загрозою перебувають такі птахи як ківі, яванський орлан-яструб і боривітер сейшельський. Несприятливий прогноз вчених говорить про те, що вже у найближчу сотню років у світі можуть зникнути більше 1000 видів птахів. Наслідки таких змін можуть бути дуже жахливими. Видання The Grunge опублікувало кілька ймовірних наслідків для нашої планети при умові, що птахи на ній повністю вимруть.

Насіння не буде поширюватися

Птахи є головними розсіювачами насіння. Вони їдять фрукти, ягоди, соснові шишки, після чого зернята подають на землю і потім з них виростають нові рослини. Окрім цього, крилаті доволі часто закопують насіння "на чорний день", і якщо його не з'їдають, воно проростає. На жаль, попри всі старання, людина не зможу засіяти таку кількість зерна, як це роблять птахи.

Популяція комах перестане бути контрольованою

У всьому світі крилаті здатні з'їсти лише за один день від 400 до 500 метричних тонн жуків. До прикладу одна ластівка упродовж дня ласує близько двома тисячами цикад. Таким чином птахи допомагають утримувати популяцію комах на належному рівні. Якщо птахів не стане, комахи повністю знищуватимуть посіви людей.

Деякі рослини не запилятимуться

Вчені переконані, що понад 900 видів птахів є запилювачами рослині роблять вони це випадково. Коли крилатий сідає на квітку, аби посмакувати її нектаром, пилок прилипає до їхнього пір'я, таким чином поширюючись і на інші рослини, коли ті літають. Варто відзначити, що близько 87 зі 115 основних сільськогосподарських культур у світі залежать саме від запилення.

Земля стане значно бруднішою

Птахи-некрофаги, як і стерв'ятники, займаються не лише прибиранням поверхні землі від вмерлих тварин, а й видаляють з них бактерії та хвороби. Якби ці крилаті прибиральники зникнуть, то мертві туши заражали б інфекціями інших тварин, організм яких до такої отрути не пристосований на відміну від птахів. В подальшому хвороби через м'ясо й інші продукти тваринного походження передавалися б людям.

Ґрунт і рослини не отримуватимуть належної кількості добрив

Зазвичай власники автівок дуже часто сильно дратуються від пташиного посліду на капоті машин. Проте саме екскременти крилатих є вкрай корисними для екосистеми нашої планети: наповнений фосфором і є поживним добривом для ґрунту та рослин. Крім того, це – органічна альтернатива комерційному добриву. А ще у пташиного посліду є азот, що допомагає зернам проростати. Відтак ґрунт без цих поживних речовин поступово деградує, а культури, які люди вирощують у ньому, втратять свої поживні речовини.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у птахів є здатність мотивувати одне одного "сідати на дієту".

Також нагадаємо, як пояснити дитині, чому птахи літають, а люди — ні.