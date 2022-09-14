Як заспокоїти дитину, яка плаче - вчені знайшли простий 15-хвилинний метод

Цей метод допоможе заспокоїти малечу

Вченим вдалося знайти кілька простих дій, які допоможуть стомленим батькам заспокоїти плачуще немовля. Знайти оптимальну стратегію дослідникам вдалося під час слідкування за тим, як батьки обіймають, колихають у візочку та носять на руках малечу, яка заливається сльозами.

Як пише видання Current Biology, команда фахівців рекомендує батькам, дитина яких сильно плаче, взяти її на руки, походити з малечею протягом п'яти хвилин, не вдаваючись до різких рухів або зупинок, після чого присісти і потримати дитину протягом п’яти-восьми хвилин, перш ніж покласти її назад до візочка або ліжечка.

Доктор Кумі Курода з Центру науки про мозок Рікен у Сайтамі переконаний, що надмірний плач дитини, особливо в нічний час, є одним із основних джерел стресу для батьків.

"Цей приблизно 15-хвилинний метод варто спробувати, перш ніж вони почнуть серйозно турбуватися про те, що не так з дитиною", — запевнив науковець.

Такий висновок вдалося зробити під час дослідження новонароджених безпорадних ссавців, яке показало, що коли матері носять малечу на руках, вона стає більш слухняною. Цей ефект вчені називають "транспортною реакцією". Оскільки тварини часто переміщують своїх дитинчат, щоб уникнути неминучої небезпеки, реакція могла розвиватися завдяки покращенню рівня виживання потомства.

Завдяки відеозаписам та дитячим серцевим моніторам, було розроблено чотири різні підходи до заспокоєння плачущих немовлят: тримати дитину сидячи, покласти її в ліжечко, тримати під час прогулянки, погойдувати в колясці. Плач зменшувався лише тоді, коли немовлят рухали, колихали або носили на руках. Проста розмова із дитиною або перекладання її до ліжечка не давало жодних результатів.

Дослідники повідомляють, що після того, як плачущих малюків носили на руках протягом п’яти хвилин, усі переставали плакати, а майже половина з них заснула.

Водночас професор психології розвитку та співавтор статті в Університеті Тренто Джанлука Еспозіто зауважив, що цей метод не підійде батькам, якщо дитина плаче через погане самопочуття. До прикладу, якщо у неї болить живіт або ріжуться зуби.

"Якщо у дитини болить живіт, я не думаю, що це допоможе. На жаль, думаю, у багатьох батьків ще будуть безсонні ночі. Це частина батьківства",- пояснив експерт.

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