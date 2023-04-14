Чи додасть напруги магнітна буря у Великдень: якої астропогоди чекати українцям

На Великдень геомагнітного шторму не передбачено

Цього року Сонце набуло максимальної активності, тож Землю постійно накривають магнітні бурі різної інтенсивності. Однак астрометеорологи впевнені, що на Великдень магнітосфера планети буде спокійною.

За даними Gismeteo, геомагнітна активність на 15-16 квітня, особливо на Великдень, коливатиметься в межах 1-3-го класу потужності, що вважається "штилем".

Однак вже через день після великого церковного свята електромагнітна активність зросте.

Слід нагадати графік магнітних бурь, який оприлюднили спеціалісти з сайту Tesis.xras. 18 квітня очікується магнітна буря 4-го класу потужності, що вважається невеликим збуренням.

Загалом у другій половині квітня фахівці прогнозують п'ять середніх магнітніх бур 4-го класу (т.зв. "оранжеві" дні) — 18, 21, 26, 28 та 29 квітня. "Червоні" геомагнітні шторми мають відбутися 20, 27 та 30 квітня.

Метеозалежним людям рекомендується стежити за прогнозами магнітних коливань і завчасно планувати свій день. Слід дотримуватись таких правил:

пити ромашковий чай;

обмежити вживання алкоголю і важкої їжі;

їсти більше фруктів і овочів;

уникати стресових ситуацій;

за бажанням сходити у фізкультурно-оздоровчий комплекс у басейн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про дати "парадів планет", коли Меркурій, Уран, Венера та Марс вишикуються в лінію на небі.