Добавит ли напряжения магнитная буря на Пасху: какой астропогоды ждать украинцам
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На Пасху геомагнитный шторм не предусмотрен
В этом году Солнце приобрело максимальную активность, поэтому Землю постоянно накрывают магнитные бури разной интенсивности. Однако астрометеорологи уверены, что к Пасхе магнитосфера планеты будет спокойной.
По данным Gismeteo, геомагнитная активность на 15-16 апреля, особенно на Пасху, будет колебаться в пределах 1-3-го класса мощности, считающегося "штилем".
Однако уже через день после большого церковного праздника электромагнитная активность вырастет.
Следует напомнить график магнитных бурь, обнародованный специалистами с сайта Tesis.xras. 18 апреля ожидается магнитная буря 4-го класса мощности, считающаяся небольшим возмущением.
В целом во второй половине апреля специалисты прогнозируют пять средних магнитных бурь 4-го класса (т.н. "оранжевые" дни) — 18, 21, 26, 28 и 29 апреля. "Красные" геомагнитные штормы должны состояться 20, 27 и 30 апреля.
Метеозависимым людям рекомендуется следить за прогнозами магнитных колебаний и заблаговременно планировать свой день. Следует соблюдать следующие правила:
- пить ромашковый чай;
- ограничить употребление алкоголя и тяжелой пищи;
- есть больше фруктов и овощей;
- избегать стрессовых ситуаций;
- по желанию сходить в физкультурно-оздоровительный комплекс в бассейн.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о датах "парадов планет", когда Меркурий, Уран, Венера и Марс выстроятся в линию на небе.