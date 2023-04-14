Добавит ли напряжения магнитная буря на Пасху: какой астропогоды ждать украинцам

На Пасху геомагнитный шторм не предусмотрен

В этом году Солнце приобрело максимальную активность, поэтому Землю постоянно накрывают магнитные бури разной интенсивности. Однако астрометеорологи уверены, что к Пасхе магнитосфера планеты будет спокойной.

По данным Gismeteo, геомагнитная активность на 15-16 апреля, особенно на Пасху, будет колебаться в пределах 1-3-го класса мощности, считающегося "штилем".

Однако уже через день после большого церковного праздника электромагнитная активность вырастет.

Следует напомнить график магнитных бурь, обнародованный специалистами с сайта Tesis.xras. 18 апреля ожидается магнитная буря 4-го класса мощности, считающаяся небольшим возмущением.

В целом во второй половине апреля специалисты прогнозируют пять средних магнитных бурь 4-го класса (т.н. "оранжевые" дни) — 18, 21, 26, 28 и 29 апреля. "Красные" геомагнитные штормы должны состояться 20, 27 и 30 апреля.

Метеозависимым людям рекомендуется следить за прогнозами магнитных колебаний и заблаговременно планировать свой день. Следует соблюдать следующие правила:

пить ромашковый чай;

ограничить употребление алкоголя и тяжелой пищи;

есть больше фруктов и овощей;

избегать стрессовых ситуаций;

по желанию сходить в физкультурно-оздоровительный комплекс в бассейн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о датах "парадов планет", когда Меркурий, Уран, Венера и Марс выстроятся в линию на небе.