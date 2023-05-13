Пиво саме себе не зварить: археологи дізналися несподівані причини прогулів давніх єгиптян

Деякі причини можуть здатися дивними сучасній людині

Напевно, кожен з нас колись придумував безглузду причину, щоб не йти на роботу. Однак варто відзначити, що така "традиція" існувала ще в стародавньому Єгипті, хоча і причини уникнути обов’язків були зовсім іншими.

Як пише IFLScience, у Британському музеї зберігається остракон з номером 514988001, на якому можна побачити, чому древні єгиптяни відпрошувалися з роботи.

Артефакт датується "40-м роком правління Рамзеса II", тобто приблизно 1250 до нашої ери, на ньому є записи робочого журналу за 280 днів і там можна прочитати історію 40 "прогульників".

Одного з них вжалив скорпіон, а другий відпросився, щоб доглядати хвору матір. При цьому дослідники зазначають, що, мабуть, турбота про інших у єгиптян була на високому рівні, оскільки деякі чоловіки не приходили працювати через менструацію дружини чи дочки.

Також на артефакті є записи про те, що люди йшли з роботи через потребу бальзамувати родича. Як відомо, ця похоронна церемонія простою зовсім не була.

Водночас у записах є й цікавіші причини взяти вихідний день. Наприклад, для варення пива.

Хоч це може здатися дивним у наш час, проте тоді пиво було густим солодкуватим напоєм, який пили діти та дорослі. Його приносили в жертву богам, видавали тричі на день працівникам на будівництві пірамід, а іноді навіть видавали його як зарплату.

До речі, минулого року вчені змогли реконструювати обличчя фараона Рамсеса II, за правління якого було зроблено цей запис.