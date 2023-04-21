Почитали Рамзеса II: у Єгипті виявлено 2 тисячі муміфікованих голів баранів (відео)

Також у храмі були знайдені муміфіковані вівці, собаки, дикі кози, корови, газелі та мангусти

У Єгипті археологи наприкінці березня виявили чергову незвичайну знахідку, яка їх дуже здивувала.

Так, в ході розкопок у стародавньому місті Абідос на півдні країни були знайдені тисячі мумій тварин, що відносяться до епохи Стародавнього Єгипту, у тому числі 2 тисячі муміфікованих баранячих голів, які датуються періодом Птолемеїв. Крім того, у храмі були знайдені муміфіковані вівці, собаки, дикі кози, корови, газелі і мангусти, а також баранячі голови, які, як вважають, є жертвопринесеннями по обітниці, що свідчать про шанування Рамзеса II, яке продовжувалось приблизно через 1000 років після його смерті, йдеться у заяві міністерства туризму та старожитностей, повідомляє Reuters.

Також знайдено розкішну споруду епохи Стародавнього царства.

Як розповів генеральний секретар єгипетської Вищої ради давнини Мостафа Вазірі, муміфіковані останки, з яких деякі були загорнуті в лляну тканину, знайдені в одному з нещодавно виявлених сховищ у північній частині храму.

У заяві міністерства туризму та старовин Єгипту стверджується, що ці відкриття розширять знання про це місце протягом більш ніж двох тисячоліть, аж до періоду Птолемеїв. Період правління Птолемеїв тривав близько трьох століть, до римського завоювання 30 року до нашої ери.

Стародавній Абідос, розташований в єгипетській провінції Сохаг, приблизно за 435 кілометрів на південь від Каїра, є одним з найбільших, хоча й не найбільш відвідуваних археологічних пам’яток Єгипту. Це був некрополь ранньої давньоєгипетської знаті та центр паломництва для поклоніння богу Осірісу.

Розкопки проводилися місією Інституту вивчення стародавнього світу Нью-Йоркського університету.

Поряд з муміфікованими останками тварин команда археологів виявила велику палацову споруду зі стінами завтовшки близько п’яти метрів, що відноситься до шостої династії Старого царства, на додаток до кількох статуй, папірусу, залишків стародавніх дерев, шкіряного одягу та взуття.

За словами глави місії Самеха Іскандера, знайдена споруда могла б допомогти "відновити відчуття стародавнього ландшафту Абідосу до будівництва храму Рамзеса II.

Також Самех Іскандер зазначив, що виявлення такої великої кількості муміфікованих баранів, ймовірно як жертвоприношення за обітницею, розміщених усередині храму, вказує на безпрецедентну практику культу баранів в Абідосі в період Птолемеїв. Це вказує на те, що пам’ять Рамзеса II все ще шанувалася в Абідосі навіть через тисячу років після його правління (1303-1213 до н.е.).

Мохаммед Абдель-Бадей, голова центрального департаменту старожитностей Верхнього Єгипту, сказав, що місії також вдалося розчистити північні стіни огорожі храму та його різні споруди, що чітко визначає межі володінь храму та допомагає нам краще зрозуміти повсякденне життя на ділянці, його адміністрацію та інші культові аспекти. діяльності.

Це призведе до перегляду образу храму та його деталей, як вони сприймалися під час більш ранніх досліджень з моменту відкриття храму понад 150 років тому. Місія також виявила низку статуй, папірусів, останки стародавніх дерев, шкіряний одяг та взуття.

Нові відкриття містять величезну кількість інформації, яка значно розширює наші знання про храм, який розташований вздовж Нілу більш ніж за 400 кілометрів на південь від Каїра, і охоплює період у більше ніж два тисячоліття, від Шостої династії до періоду Птолемеїв.

Раніше повідомлялося про те, що в Ізраїлі тракторист випадково відкрив нерозграбовану печеру часів фараона Рамсеса II.